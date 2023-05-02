Yerlilik ve millilik devam eder mi?

Birçok ortamda aynı soruyla karşı karşıya kalıyorum. Vatandaş endişeli ve merak ediyor. "Muhtemel bir iktidar değişimi olursa yerli ve milli yatırımlar devam eder mi?" diye soruluyor. Çok net cevap vereyim: "Hayır, maalesef etmez."

Nereden mi biliyorum. Âlim ya da kâhin olmaya gerek yok. Muhalefeti tanıyorum. Ülke tarihini biliyorum.

Daha seçim kazanmadan bile kurdukları söyleme bakılırsa muhalefetin yerli ve milli yatırım hamlelerinden pek memnun olmadığını söyleyebilirim. En büyük başarı hikâyelerinden olan İHA'lara ve SİHA'lara dokunacaklarını bile açıkça söylediler. Erdoğan'ı devirmek adına kurulmuş ve Biden tarafından desteklenen bu yapının milli bir siyaset izleme ihtimalini görmüyorum.

Yurtdışında asker bulundurma tezkeresine hayır oyu verenlerin, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsini konuşmaya başlayanların, "Demirtaş'ın suçu yok" diyenlerin, IMF ile otel odalarında görüşenlerin, Biden'dan açık destek alanların milli yatırım hamlesini desteklemesini kimse beklemesin.

Bana çok karamsar ve taraflı olduğumu söyleyebilirsiniz. Diyelim ki haklısınız. Ben muhalefetin niyetleri konusunda yanılıyorum. Gerçekten yerli ve milli fakat pek belli etmeyen bir muhalefetimiz olsun. Bu durum ülkenin milli yatırım hamlelerini desteklemek için yeterli mi? Tabii ki değil.

Dedim ya ülke tarihini biliyoruz. Ve maalesef uçak, doğalgaz, otomobil gibi hayallerin eski tarihlerde yakınından bile geçilemediğini de biliyoruz. Açıkça konuşalım. Eski dönemlerde ülkeyi yönetenler bu gelişmeyi hayal dahi edemezdi. Bu ancak Erdoğan sayesinde ve onun cesaret ve iradesiyle mümkün oldu.

Diyelim ki Demirel gerçekten bunu hayal etti. Önemli değil. Önemli soru şu: "Becerebildi mi?" Hayır. Ya Ecevit? O becerebildi mi? Tabii ki hayır. Düşünün, Erbakan'ın hayatı ağrı sanayi hamlesini savunmakla geçti. En azından onun iyi niyetinden şüphe duymayız. Peki o becerebildi mi? Hayır. Erbakan'ı mecbur bıraktılar. Tankların modernizasyonunu İsrail'e veren anlaşmaya imza attırdılar. Neymiş? İstemek yetmiyormuş. Yapabilecek kapasite ve beceriye sahip olmanız gerekiyormuş.

Erdoğan işte tam da bunun için uğraştı ve becerdi. Ona da yaptırmamak için her şeyi denediler. Darbeler, suikastlar, terör, ekonomik yaptırımlar ve daha nicesi. Ama ne oldu? Erdoğan hepsini savuşturmayı becerebildi. İstikrarlı biçimde yürünmesi gereken yolda yürüdü. Türkiye bugün başardığı yerlileşme oranını ancak Erdoğan kalibresinde bir liderle becerebilirdi.

O nedenle muhalefet demiyor ya "Biz de bu yatırımlara devam ederiz"; dese bile gülüp geçin. Biden'ın bile muhalefeti desteklemesinin temel nedeni zaten bu. Zayıf ve iradesiz bir yönetim kurup Türkiye'yi tekrar ele geçirmek istiyorlar. Yani boşuna sormayın. "Muhalefet bu projeleri devam ettirir mi" diye. Devam ettirecek olsa dış destek verilmezdi kendilerine.

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