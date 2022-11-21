Şimdi terörün hesap zamanı

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Pençe-Kılıç operasyonu çerçevesinde hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki 89 terör hedefi hava kuvvetleri tarafından imha edildi. Bir anlamda Taksim'de terör saldırısına karşı Türkiye'nin bir cevabı olarak okunabilir.

Soruşturma esnasında ne tür bilgilere ulaşıldığını pek bilemeyiz ama soruşturma esnasında çıkan bilgilerin diğer bazı bilgilerle birleştirilerek bu operasyonun icra edildiğini tahmin edebiliriz. Öncelikle Türkiye'nin terör saldırısına karşı harekete geçmesi anlamlıdır. Zaten Bakan Hulusi Akar'ın açıklamaları da buna ışık tutuyor. "Teröre verdiğimiz şehitlerin ve masum insanların hesabını sormaya devam ediyoruz" dedi, Akar. Ayrıca operasyonun BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayandırılması ve sıcak takip vurgusunun yapılması da aynı şeye işaret ediyor.

Ama operasyon tabii ki bununla sınırlı değil. Pençe operasyonları zaten uzun vadeli ve geniş çerçeveli operasyonlardır. Yaklaşık üç yıldır icra ediliyor. Türkiye'nin tüm güney sınırlarını içeriyor. Farklı özel isimlendirmelerle dönemsel operasyonlar da yapıyor. Bu haliyle kurumsallaşmış bir yaklaşımdan bahsediyoruz.

Türkiye çok doğru bir tespitle terörün kaynağının sınırları ötesinde olduğunu ilan etti ve karşı aktif bir tutum takındı. Savunmada durmak yerine terörü kendi kaynağında vurmaya çalışıyor. Aslında bu çerçevede çok başarılı harekatlar yapıldı.

Bundan beş sene öncesine oranla ülkemizdeki terör saldırılarının azalmasının ardında bu yaklaşım var. Terörle mücadele uzun vadeli ve geniş çaplı bir planlamayla ele alınıyor. Önce bataklık vuruluyor ardından bataklıktan sızanlara karşı polisiye ve istihbari tedbirler uygulanıyor.

Bu yaklaşım en gerçekçi tarafı da bu. Terörle mücadeleyi tek bir operasyona ve bir bölgeye indirgememiş olmasıdır. Böyle devam ettiği müddetçe ülkemiz daha güvenli hale gelecek ve terör kendini sürdüremez hale gelecektir. Zaten günümüz itibariyle PKK/PYD ne Suriye'de ne Irak'ta kendi kaynaklarıyla tutunmuyor. ABD başta olmak üzere birçok yabacı ülkenin verdiği destek sayesinde ayakta duruyor. Ben bu desteğin de bir süresi olduğunu PKK zayıflatıldıkça ona verilen desteğin de zayıf ve anlamsız hale geleceğini düşünüyorum.

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