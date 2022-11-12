Rusya için işler gittikçe zorlaşıyor

Ukrayna Savaşı başlamadan önce çok basit tariflerimiz vardı. Rusya "bir askeri dev ama ekonomik cüce" olarak tarif edilirdi. Buna karşılık Avrupa'ya "ekonomik dev, askeri cüce" denirdi. Savaş da bu temel varsayımlara dayalı olarak başladı. Rusya askeri gücüne güvenerek kısa sürede Ukrayna'nın işini bitirebileceğini düşündü. Batılılar ise Rusya'yı ekonomik yaptırımlarla dize getirebileceklerini zannettiler.

Ama savaşın kendisi bütün bu varsayımları baş aşağı etmeyi başardı. Rusya askeri olarak yeteneksiz bir görüntü ortaya koydu ama ekonomik olarak zannedildiği kadar kırılgan olmadığını da gösterdi. Rus ekonomisinin büyük oranda gaz ve hammadde ihracatına dayandığı ve bu nedenle kırılgan olduğu doğru. Ama bu kırılganlık Avrupa ile karşılıklı bağımlılığa dayalı olduğu için Avrupa'nın da eli rahat değil.

Rusya ekonomik olarak zorlansa da kendini sürdürebiliyor. Gaza uygulanan yaptırımlar da Avrupa ekonomisinin kırılganlığını oluşturuyor. Rusya bu kırılganlıktan faydalanarak Avrupa cephesi içinde yarıklar oluşmasını umut ediyor. Hollanda mesela yaptırımları kaldırma kararı aldı bile. Önümüzdeki dönemde buna yeni Avrupa ülkeleri eklenebilir gibi görünüyor.

Ama öbür taraftan Rusya'nın ABD'ye dair çok kritik bir beklentisi de boşa çıktı. ABD'de zannedildiği gibi "kırmızı dalga" gelmedi. Yani Ukrayna'ya verilen Amerikan desteğini Kongre'de keseceklerini duyuran Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini kilitleyecek bir sonuca erişemedi. Bu da en az iki yıl boyunca Biden'ın Ukrayna siyasetinin devam edeceği anlamına geliyor. Askeri ve ekonomik destek devam edeceği gibi Avrupa'daki bütünlüğü de koruyacaktır.

Rusya'nın bu tüketme savaşındaki son umutlarından biri daha boşa çıktı. Belki de bu yüzden Herson'u, daha doğrusu Herson'un batı yakasını terk etti. Zaten bu bölgede zor tutunuyordu. Ama Dinyeper'in batısında varlığını korumak istiyordu. Artık bunun pek bir faydası olmayacağını görmüş olmalılar. Rusya Ukrayna'da kazanma ümidini zaten yitirmişti. Şimdi elindekilerini tutma gayretine düştü.

Ayrıca en az iki yıl boyunca kendinden önce Avrupa'nın pes etmesini bekleyecek ki, bu da pek muhtemel bir senaryo değil. Anlayacağınız Rusya'nın işi zor. Gittikçe de zorlaşıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde Tayvan gibi bir kriz başlamadığı müddetçe Rusya can çekişecektir.

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