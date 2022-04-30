Rusya toparlanamıyor

Rusya başta Kiev olmak üzere tüm kuzey sektöründen çekildiği günden beri savaşın Donbas'ta şiddetleneceğini bekliyoruz. Rusya, Kiev'den çekilmesini bir iyi niyet göstergesi gibi sunmaya çalışsa da öyle olmadığını ve Rusya'nın başarısızlık nedeniyle çekilmek zorunda kaldığını biliyoruz.

Yaşanan hezimetin ardından Rusya hedef küçültmek zorunda kalmıştı. Donbas'ı bütünüyle kontrol altına alıp Kırım ile kara bağlantısını kurmaya yönelecekti. Ve mümkünse bunu 9 Mayıs "Zafer Günü'ne" yetiştirecekti. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı elde edilen zaferi Ukrayna'da kazanılanla birleştirebilirdi. Onurlu çıkış için kötü bir senaryo değil. En azından Rusya içinde iş görür.

Fakat burada iki temel sorun var. Birincisi, Rusya bunu da becerebilecekmiş gibi görünmüyor. İkincisi, Rusya böyle bir zafer ilan etse bile savaşı bitirmesine müsaade etmezler. Donbas'ı almak, zafer elde etmek değildir.

Kiev'den çekilme başladıktan sonra Rusya'nın hızla Donbas bölgesine yığınaklanma yapmasını bekledik. Kuzey bölgelerdeki birliklerini Belarus ve Rus topraklarından Donbas'a doğru kaydıracaktı. Eğer 9 Mayıs'ta bir zafer ilan etmek istiyorsa bunu da şimdiye kadar çoktan tamamlamış ve şiddetli çatışmaları başlatmış olması gerekiyordu.

Fakat gördüğümüz kadarıyla Rusya, birliklerini kendi topraklarında bile zar zor yürütüyor. Donbas'ta savaşı yeniden ateşlediklerinde aynı hezimetle tekrar karşılaşma ihtimali çok yüksek. Mesela, doğu bölgesini kapatmak isteyen Rusya muhtemelen Harkov üzerinden doğrudan Dnipro'ya bir hat çekip doğudaki Ukrayna tahkimatlarının arkasından dönecek bir manevra harekâtı kurgulayabilirdi. Ama orduya güvensizlik nedeniyle böylesi bir planlamadan vazgeçildiğini sanıyorum.

Bunun yerine Rusya köy köy, kasaba kasaba yürüyecek gibi. Bu da tam bir tüketme savaşı. Rusya gücüne güveniyor olabilir ama Ukrayna coğrafyasında uzun yıllar hedef olarak kalacağını unutuyor olabilir. Zira Rusya hangi şehri ele geçirirse geçirsin bu savaşı artık kazanamayacak.

Savaşı kazanmak, karşı tarafın savaşma iradesini kırmayı gerektirir. Rusya birçok şehir alsa da bu iradeyi kırabilecek gibi görünmüyor. Zaten Kiev ve Zelenski'den vazgeçtiği gün işlerin buraya varması kaçınılmazdı. Tabii bunun üzerine Batı desteğini de ekleyin. Bu destek sürdükçe ve Zelenski yönetimi kaldıkça yıkım ne olursa olsun Ukrayna direnebilir.

Rusların da en çok canını işte bu sıkıyor. Buradan kolay bir çıkış yok. Belki de o nedenle Rus yetkililerden abartılı ve tehditkâr ifadeleri daha fazla ve sistematik biçimde duymaya başladık. Rusya bu bakımdan kendini toparlıyormuş gibi görünmüyor. Aksine dağınıklık görüntüsü veriyor.

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