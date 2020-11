Amerika kaosa emanet

Anket firmaları 15 puan farkla Biden'ın kazanacağını söylüyordu. Amerikan merkez medyası da bayram ediyordu. Öylesine bir rüzgâr estirdiler ki, bunlar insana bildiğini bile unutturur. Baştan beri Trump'ın daha çok şansı olduğunu düşünüyoruz ama bunu söylemek akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir iş.

Kimin kazandığı gerçekten belli değil. At başı bir yarış son ana kadar sürecek gibi. Ama şimdiye kadar görünen üzerinden söyleyecek olursak, demek ki, kovid süreci yaşanmamış olsaydı muhtemelen Trump eze eze kazanacaktı. Bu kadar medya baskısına rağmen, bu kadar direnmesi bile kendisi adına başarı Demokratlar adına da başarısızlıktır.

Bu sonuçlar iki şeyi çok açık ortaya koyuyor. Birincisi Amerikan toplumu merkez medya tarafından yansıtılmıyor. Elitler ile Amerikan toplumu arasındaki fark giderek açılıyor. Elitler böylesine bir baskı kursa da geniş kitleler Trump'a sahip çıkıyor. Sonuç olarak toplum tam ortadan ikiye ayrıldı. "Zaten Amerika'da iki taraf hep olmuştur" diyebilirsiniz ama bu kez kutuplaşma zirve seviyeye ulaştı.

İkincisi Trump da gelse Biden da gelse kavga bitmeyecek. Trump kazanırsa dört yıl daha Amerikan müesses nizamı ile bu sefer sınırsız bir kavga yürütecek. Orada pek sıkıntı yok. Trump yönetimindeki Amerika'nın savaş meydanına dönüşeceğini öngörmek zor değil.

Biden seçilirse de kavga devam edecek ama biraz farklı aşamalardan geçecek. Biden şu an dünyadaki ve Amerikan toplumundaki beklentileri değil küresel sermayenin beklentilerini temsil eden bir aday. Yani aslında Biden seçilirse dünyadaki eğilimin tersine bir sonuç demektir.

Dünyada örneği yok mu? Var. Mesela Macron da Biden tipi bir isim. Fransız toplumu çok da iyi tanımadan popülist özellikleri nedeniyle Macron'u seçti ama gün geçtikçe Macron'un küresel uluslararasıcılığını keşfetti. Ardından olanları biliyorsunuz. Sarı Yelekliler olayından bu yana Fransa yönetilemiyor. Macron bunu dış politikadaki saçmalıklarıyla örtmeye çalışıyor. Şimdi bir daha seçilebilme ihtimali yok. Tıpkı Yunanistan'daki Çipras örneğinde olduğu gibi.

Biden'ın iktidarı bundan farklı olmaz. Dört yıl boyunca Amerikan toplumu kaynamaya devam eder. Biden da bunu kapatmak için dış politikada Macron tarzı işlere giriş yapabilir. Öyle Rusya'yı dengelemek, Çin'le mücadele etmek veya dünyaya yeni bir küreselci nizam vermek işlerini becerebileceğini ve somut dış politika adımları atabileceğini sanmam. Ama Türkiye'ye sataşması an meselesidir. Tıpkı Macron gibi... Somut olmasa da sonuç alamasa da bu işleri deneyecektir. Ama Biden gelecek dertler bitecek ve ABD eski küresel hegemonyasını kuracak zanneden küreselciler seçim sonucuyla olmasa da birkaç sene içinde hayal kırıklığını yaşayacak. Bekledikleri eski güzel günler geri gelmiyor. Biden ile tarihi dönüşümün önüne set çekmeye çalışırken bu aymazlıklarıyla selin altında kalabilirler.

Bizim için hava hoş. Amerika'daki bir kaostan çok da rahatsız olmayız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın