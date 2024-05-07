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Haberler Galeri Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun gencecik annesine bakın! 'Yunus Emre'den uzak dur' demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun gencecik annesine bakın! 'Yunus Emre'den uzak dur' demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Survivor All Star, yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Uzun süre boyunca arkadaşlıklarıyla dikkat çeken Aleyna ve Yunus Emre'nin dostluğu artık sona erdi. Öte yandan 'Yunus Emre'den uzak dur!' diyen Aleyna'nın annesi de merak konusu oldu. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Survivor Aleyna'nın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:44
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun gencecik annesine bakın! ’Yunus Emre’den uzak dur’ demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Survivor 2024, adada yaşanan heyecan dolu anları ve yarışmacılar arasındaki ilişkileriyle yine gündemde. Özellikle, Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre, adadaki yakınlığıyla çok konuşuldu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun gencecik annesine bakın! ’Yunus Emre’den uzak dur’ demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Ancak bu yakınlaşma, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından hoş karşılanmadı. Öyle ki, Beria Özden'in 'Aleyna'dan uzak dur' demesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşanmıştı. İletişim ödülünde Aleyna'nın annesi de "Yunus Emre'den uzak dur!" demişti.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun gencecik annesine bakın! ’Yunus Emre’den uzak dur’ demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

İkilinin arasında sular durulomazken, Aleyna'nın ailesi de merak konusu oldu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun gencecik annesine bakın! ’Yunus Emre’den uzak dur’ demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Özellikle annesini Zuhal Kalaycıoğlu'nu görenler, "Annesinin kopyası", "Kızından genç duruyor" gibi yorumlarda bulundu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun gencecik annesine bakın! ’Yunus Emre’den uzak dur’ demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

İşte Aleyna Kalaycıoğlu başta olmak üzere ünlülerin anneleri...