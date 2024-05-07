Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun gencecik annesine bakın! 'Yunus Emre'den uzak dur' demişti! Zuhal Kalaycıoğlu meğer...

Survivor All Star, yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Uzun süre boyunca arkadaşlıklarıyla dikkat çeken Aleyna ve Yunus Emre'nin dostluğu artık sona erdi. Öte yandan 'Yunus Emre'den uzak dur!' diyen Aleyna'nın annesi de merak konusu oldu. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte, Survivor Aleyna'nın güzeller güzeli annesi...