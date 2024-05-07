07 Mayıs 2024, Salı
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...
Bir dönemin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi aradan geçen yıllara rağmen hala ilgi görüyor. Tekrar bölümleri severek izlenilen dizi özellikle oyuncularıyla gündem oluyor. Dizide Doğu Eşrefoğlu'na hayat veren Altan Akışık, geçtiğimiz yıl bir itirafta bulunmuştu. Ünlü oyuncu bu kez son haliyle gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin son hali...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:24
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