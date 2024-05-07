Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

İLK KEZ İTİRAF ETTİ!

Altan Akışık diziye katılış sürecini şöyle anlattı:

"Diziye Osman Sınav yapımcıyken katıldım. Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. Bu karakteri canlandırmanı istiyorum diyerek teklif sundu. Kabul ettim.

Hatta Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı. Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler. 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

Böylece ilk sezondaki 5-6 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.