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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

Bir dönemin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi aradan geçen yıllara rağmen hala ilgi görüyor. Tekrar bölümleri severek izlenilen dizi özellikle oyuncularıyla gündem oluyor. Dizide Doğu Eşrefoğlu'na hayat veren Altan Akışık, geçtiğimiz yıl bir itirafta bulunmuştu. Ünlü oyuncu bu kez son haliyle gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:24
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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

Türk televizyon tarihinde efsanevi bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen hala gündemde...

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan 'Doğu Eşrefoğlu', yani nam-ı diğer Doğu Bey, hafızalarda yer etmişti. Bu karaktere hayat veren 80 yaşındaki usta oyuncu Altan Akışık, Kurtlar Vadisi'ne katılma sürecini aradan geçen yılların ardından ilk kez anlatmıştı.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

İLK KEZ İTİRAF ETTİ!

Altan Akışık diziye katılış sürecini şöyle anlattı:

"Diziye Osman Sınav yapımcıyken katıldım. Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. Bu karakteri canlandırmanı istiyorum diyerek teklif sundu. Kabul ettim.

Hatta Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı. Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler. 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

Böylece ilk sezondaki 5-6 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

Usta oyuncunun son hali de merak konusu oldu. İşte Altan Akışık başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i son haliyle şaşırttı! Altan Akışık bakın nasıl değişmiş! 21 yıl sonra itiraf etti...

Necati Şaşmaz