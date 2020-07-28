Vizyona bak hizaya gel

Geçtiğimiz hafta sonu CHP'de kıran kırana bir Kurultay yaşandı. Şaka! Şaka! On kadar seçim kaybeden Kılıçdaroğlu altıncı kez genel başkan seçildi. Hem de oyların yaklaşık yüzde doksanını alarak. Baas rejimlerindeki seçim sonuçları gibi. Hem başarısız hem de yüzde doksan...

Kendisine hayırlı olsun. Partisi ve ülkemiz adına çok umudumuz yok. Zaten kendisi de durumun farkında. Dostlarla beraber iktidar olacaklarmış. Nasıl bir iktidarsa artık? El oyuyla iktidar hayali kurmak bu olsa gerek.

Neyse bunların haber değeri yok. Bildiğimiz CHP hikayeleri. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir yeni dış politika stratejisinin kapağını açmış. Yeni bir vizyon sunmuş.

Neymiş? Komşularla iyi geçinecekmiş. Diplomasiyi devreye sokacakmış. Hatta Ortadoğu'da bölgesel işbirliği örgütü kuracakmış. Ama sıkı durun. Egemen güçlerle de mücadele edecekmiş.

Hakikaten ne dediğinden kendisinin bile haberi yok. Söylediklerinin ne kadar anlamsız olduğunu anlamaya niyeti de yok. Hem kısır bir zihniyetin ürünü hem de uluslararası ilişkileri okumasında ciddi sorunlar var.

Şuradan başlayalım. Türkiye zaten son beş yıl içerisinde ciddi bir egemenlik mücadelesi vermekte. Kusura bakmayın ama bu vizyonun kurgusu Erdoğan'a ait. Türkiye'nin güç ve güvenliği için Rusya'dan Amerika'ya Fransa'dan Almanya'ya ne kadar egemen güç varsa hepsine ayar veriyor. Ve dahası bu boğuşmalardan karlı çıkıyoruz. Türkiye tarihinde örneği bile olmayan bir egemenlik mücadelesi verilirken benim gördüğüm kadarıyla CHP daha ziyade egemen güçlerin dilini kullanıp HDP'yle ortaklık yapıyor.

Ama durun daha bitmedi. Aynı CHP, şayet iktidara gelirse, diplomasiyi harekete geçirecekmiş. Dünyanın bütün liderleri sabah akşam telefonda Erdoğan'la görüşürken ve hatta bu görüşmelerin sonunda o ülkelerdeki basın mensupları "Erdoğan yine bizim Başkanı ikna etti" diye yakınırken siz hangi diplomasiyi harekete geçireceksiniz?

Komşularla da iyi geçineceklermiş. Peki komşuların bundan haberi var mı? Siz istediniz diye İran bütün bölgesel eylemlerinden vaz mı geçecek? Suriye'de iç savaş sona mı erecek? Doğu Akdeniz'de Yunanistan taleplerinden vaz mı geçecek? Eğer zihniyetiniz ver kurtul ise tabii ki olabilir. Mesela Suriye'den Türk askerini çekersiniz, o bölgelere PKK girerse barış olur. Doğu Akdeniz'i Yunanistan'a terk ederseniz onlar da sizi pek sever. Amerika, AB ve diğerlerine de teslim olursanız ortada sorun falan kalmaz. Ama lütfen bari egemen güçlerle mücadele lafını etmeyin. Egemen güçlere teslim olarak barış yapmak istediğinizi söyleyin. Rahatlayın.

Kusura bakmayın ama HDP ile işbirliği yapan bir iktidarın egemen güçlerle mücadele lafına kargalar bile güler.

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