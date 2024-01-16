ERMAN TOROĞLU

Bu penaltıyı ancak ‘bitik’ler yapar

G.Saray iyi mi, değil... Peki Kayserispor iyi mi, o da değil... İki takım da mücadele ediyorlar, pozisyonlara da giriliyor ama öylesine.. Maçta kalite yok. Biz Galatasaray'ın o iyi oyunlarına alıştığımız için, bu oyunları bize oldukça yavan geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki; işte Galatasaray gol pozisyonlarına girdi. Evet, girdiler; girdiler de öyle bir hazırlanış, verkaç, göze hoş gelen şeyler yok. Çoğu bireysel yetenekten... Sonunda olmuyor ve Okan da deve dişi gibi isimleri dışarıya alıp, gençleri oyuna sokuyor. Şu bir gerçek; G.Saray da F.Bahçe de gerilmiş durumda. Ama F.Bahçe'deki kaliteli oyuncuların adedi sahada daha fazla. Onun için de rakiplerine karşı çok daha tehlikeli oluyorlar. Bu maçları idare etmek hakemler için bayağı zor. Çünkü herkes sarı kartlara bakıyor, her şeye bakıyor. Hakemin sarı kartını kolay kullanmaması da dikkat çekti. Bu aslında iyi bir şey. İstanbul'a gelen Anadolu takımları için söylüyorum, buraya geldiğinizde rakip fileleri en az 2 kez havalandırmanız gerekiyor. Yoksa atacağınız bir golle buradan zor çıkarsınız. Galatasaray seyircisi bence galip geldikleri için mutlu ama oyundan memnun değiller. Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı penaltı pozisyonuna gelirsek, hiç gereksiz yerde rakibinin sol göğsünden, formadan çekiyor. Kayserispor kalesi için sıfır tehlike olan bir pozisyon. Hasan Ali Kaldırım için demek ki yolun sonu gelmiş. Öyle bir penaltıyı ancak bitik futbolcular yapar. Sarı-kırmızılılara bu oyunla şampiyonluk zor görünüyor. Acilen kendilerini toparlamaları gerekir. Muslera olmasa ne olurlar, Allah bilir.

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