ERMAN TOROĞLU

Yönetimi de yakacaktı!

Klasik Beşiktaş… Maça gelen bu kadar vefakâr seyirciye yazık. Helal olsun seyirciye. Fazla bir şey görmeyeceğini bile bile para verip tribüne geliyorlar. İşte taraftar demek bu demek. Mücadele başlıyor, Beşiktaş biraz kımıldıyor. Sonra bakıyorsunuz yine geçen haftalardaki gibi bir gol atıyorlar ama ilk yarı bittiğinde rakibin iki net pozisyonunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok çıkartıyor. Zaten devre arasında yorum yapıyoruz ve "İkinci yarı gol olur, Beşiktaş atarsa bitirir" diyoruz. Yoksa Samsunspor her an gol atabilir. Nitekin ikinci yarı Samsunspor golü atıyor.

Maç 1-1'e geldikten sonra bile Beşiktaş rakibine tepki gösteremiyor. Ona baskı uygulayamıyor, onu ezemiyor. Oyuncu değişikliklerinden sonra bile yine çok fazla görüntü yok. Ben bu yazıyı yazdığımda dakika 86'ydı ve maç 1-1'di. Güzel bir lig maçı mı oldu? Hayır... Çok güzel hareketler mi seyrettik? Hayır... Çok klasik hareketler, keçiboynuzu gibi bir maç. Çiğne çiğne ağzında kalan tat, bir iki damla.

Beşiktaş teknik direktörü için dün gece canlı yayında "Bu hocayı hemen gönderin. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi getirin. Yoksa yönetimi de yakar" dedim. Ve hemen ardından söylediklerim gerçekleşti... Ayrıca ben geçen haftalarda "Bu Musrati neden oynamıyor" demiştim. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine kulüp doktoruna "Musrati sakat mı? diye sormuş. Doktor oyuncunun sakatlığının bulunmadığını ve teknik bir kararla forma verilmediğini söylemiş... Ve teknik olarak Fernando Santos'a yönetim kapıyı gösterdi! Aklın yolu bir...

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