ERMAN TOROĞLU

Kalkavan hakem değil!

Mete Kalkavan iyi çocuk, hoş çocuk ama hakem değil. Hâlâ maç veriyorsun. Ben yıllardır söylüyorum. Adam FIFA oldu. FIFA sen bize yaramazsın diye geri gönderdi. Hakem kuralla olmaz. Hakem doğulur. Elini arka cebine at, göğsüne at. Hangi kartı vereceğin belli değil. Sahaya çıkarken en son duanı edersin çıkarsın. Saatinin yeri, sarı kartın yeri, kırmızı kartın yeri bellidir.

Hakem operasyonu yapılırken bu operasyon olmasın diyenler şimdi ağlamayacaklar. Bu işi engelleyenler ağlamasın. Bu bir bataklık, bataklığı kurutman lazım

Fenerbahçe'de Alanyaspor defansına karşılık Arda Güler tipinde adam lazım. Araya top atacak, hareket edecek. Emre Mor biraz kendine oynuyor ama bakın oyuna girince de nasıl iş yapıyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında şampiyonluğa gidecek bir havada oynamadı. Bireysel oyuncularıyla işi bitirdi. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın sırtına binmiş gidiyor. Adama da gerçekten günah. Ne kadar daha götürecek bu adam sizi. Her şeyi o yapıyor. O yaparsa oluyor. O çalım atarsa adam eksiltiyor, o girerse penaltı kazanıyorsun. O gol atarsa kazanıyorsun. Valencia'ya kesinlikle ama kesinlikle biraz yardım gerek. Adam yorgun ama oynamak da istiyor. Helal olsun aldığı para. Tam örnek. Böyle oynayınca 25 tane golü de atıyorsun tabii ki.



JESUS NEDEN SİNİRLENDİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus niye bu kadar sinirlendi anlamadım. Gecenin özetini uzatmadan yapayım. Alayanspor gerçekten kötü bir takım. Böyle aciz bir şekilde defans yapan takım son zamanlarda görmedim. Altay maçın ikinci yarısında yere bile yatmadı. Fenerbahçe üzerine gelmeyen rakibine karşı daha rahat kazanmalıydı.

