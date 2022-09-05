ERMAN TOROĞLU

Bu rezilliğe kim dur diyecek

Çok gollü bir maç… Goller tamam da kalite var mı? Yok… Geçen haftaki Beşiktaş'ın yerinde yeller esiyor. Sivasspor karşılaşmasında 45 dakika futbol ziyafeti göstermişti hepimize. 90 dakikada hemen hemen hiç pres yapmadan oynadılar. Karşılarındaki rakip, dirençli değil. Futbol oynamaya gayret ediyor. Tekme-tokat atmıyor. O zaman niye Beşiktaş kendi oyununu oynayamadı? Bir hafta arayla bu kadar farkın olmaması gerekir. Bunu çözecek olan da Beşiktaş teknik direktörü. A.Gücü ligin yeni takımı… Süper Lig'e alışmaya çalışıyor. Beşiktaş onların rakibi değil. Ama bir puanı alabilirlerdi. Sarı-lacivertliler Ankara'ya bayağı uzak bir yerde maçını oynuyor, zemin de kötü… Peki bu zemin kışın ne olur? Çok kötü olur, o görünüyor. Başkentinde stadı olmayan tek ülke Türkiye... Eren Derdiyok, kafaya çıkıyor, kuraldan da haberi yok VAR'dan da… Top eline çarpıyor sonra 'Penaltı değil' diye itiraz ediyor. Dikkatimi çekti, 79. dakikada bir pozisyon var Ankaragücülü futbolcu, topu Beşiktaşlı futbolcunun sağ dışından atarak öbür yanından kaleye gitmek istiyor. Beşiktaşlı oyuncu bakıyor topu alamayacak, topu bırakıp Ankaragücülü oyuncuyu yere indiriyor. Hakem faulü veriyor da sarı kartı niye vermiyor anlamıyorum. O yüzden Türk hakemleri liglerde sürünüyorlar. Bu hakem FIFA oldu, Avrupa'da maç idare edemedi ama hâlâ Türkiye'de sahaya çıkıyor. FIFA Mete Kalkavan'ın iyi hakem olmadığını anladı, bizimkiler anlamadı. Bu saatte maçlar oynanıyor, ben yazıyı yazıyorum saat 23.45… Yani gece 24.00'e çeyrek var. Millet maçtan çıkıp eve gidecek ya da ekran başındakiler yatıp uyuyacaklar. Bu rezilliğe kim dur diyecek merak ediyorum, ya da kimin gücü yetmiyor onu da merak ediyorum.

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