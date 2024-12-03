SURİYE diye müstakil bir devlet var mı ki…?! Parçalara bölünmüş, her bir parçasını da ABD, Rusya, İran resmen paylaşmışlar… Rusların, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Latakya'da "hava üssü", Tartus'ta ise "donanma üssü" var. İran'ın da askeri tesisleri bulunuyor. İngiltere, Fransa ve ABD de dâhil edildiğinde, Suriye'deki dış güçlere ait askeri üs ve nokta sayısı 2024 itibariyle 800'ü geçiyor. Türkiye de PKK'dan kaynaklı terör tehdidine karşı kendi ulusal güvenliğini korumak için Suriye'de geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. İşte böyle bir coğrafya ve devlet var karşımızda…



ŞEFKAT MASKELİ MEZHEPÇİLER

Mustafa Varank kitabın orta yerinden anlatmış. Suriye'deki Nusayri azınlık diktası; Arap, Türkmen, Kürt demeden on yıllarca zulmederken, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanırken mezhep savaşı olmuyor; Kasım Süleymani kendi ordusu ve dünyanın farklı bölgelerinden getirdiği milisler ile apaçık katliamlar gerçekleştirip yeni iskan politikaları uyguladığında mezhep savaşı olmuyor; Nasrallah'ın milisleri Lübnan'dan gelip sünni şehirlerini abluka ile açlığa mahkum ederken mezhep savaşı olmuyor; Halep'in öz evlatları zorla çıkarıldıkları şehirlerine dönmek için mücadele edince mezhep savaşı oluyor, öyle mi? Son söz:

İranlı mollalar ve Baasçı Beşşar Esat, 1 milyon Suriyeli Sünni Müslümanı katletti.



SURİYE'DE OLANLARA ÜZÜLENLER

İSRAİL, RUSYA, ABD, FETÖ,

PKK/PYD ve bütün düşmanlarımız elbette çok üzülmüşlerdir. Ekrem İmamoğlu da Suriye'deki çatışmalara üzülüyormuş.

Selman Öğüt sormuş: "Tam olarak neye üzüldü acaba?

Tel Rıfat'ın PKK'dan kurtarılmasına mı üzüldü? Yoksa Halep Kalesine 75 yıl sonra Türk Bayrağı asılmasına mı? Esed'in heykellerinin yıkılmasına mı üzüldü…?" Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal üzülen başkalarını da yazmış: "Halep'in özgürleşmesi Türkiye içinde adeta turnusol oldu. İşte üzülenlerin tam listesi: CHP, DEM, Saadet Partisi, Doğu Perinçek ve ulusalcılar, Türkiye Nusayrileri, bir kısım Aleviler, Seküler-Kemalistler, Türkçü ırkçılar ve diğerleri…"



SURİYEDEKİ SİYONİST YAHUDİLER

Bu arada Suriye'de karşımızda kimler var. PKK/PYD/YPG/KCK ile bunların siyasi parti maskeli arkadaşları HDP/DEM kimlerdir...?

İsimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümlü Kürt katilleridirler.

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... DAĞA çıkınca, PKK'lı... Suriye sınırını geçince, SGD/PYD/YPG'li... İran'da PJAK... Meclis ya da belediye seçimlerinde HDP/DEM'li oluyorlar.

Bütün varlıkları ile Siyonist Yahudilere toprak elde etmek için çabalıyorlar. Bu arada kayyum uygulamalarına itiraz ederek gündem oluşturmaya çalışıyorlar… HDP/ DEM ve beraberindekiler, terörle bağlantısı olmayan adaylar göstermek zorunda değiller mi...? Terör ve terörist ile bağlarını kesmek zorunda değiller mi...?! PKK ve HDP var olduğu müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar…