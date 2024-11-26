Konser yağmaları, suya yapılan zamlar, İstanbul'da yerlerde sürünen belediyecilik… CHP, resmen ülke çapındaki CHP'li belediyelerdeki kepazelikleri, yolsuzlukları unutturmak için bir yalan haberi servis edip gündemi değiştiriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun beslediği sosyal medya hesapları bu yalanı yaymaya devam ediyor. Yazıda kreş adı altında anaokulu yapamazsın diyor… Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur.

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı "Belediyeler anaokulu açamaz." kararı vardır. Yani CHP, Anayasa Mahkemesi'ne kendi yaptığı başvurunun sonucuna itiraz ediyor. Bir de bu durumdan mağduriyet üretiyor. Muhalifler, bunun üzerinden algı yürütmeye devam ediyorlar.

Kimse doğrusu ile ilgilenmeyecek. Her zamanki taktik. CHP zihniyeti dedikleri tam da bu işte…! Bu arada; CHP'nin başka isimler altında anaokulu açıp buraları MEB denetiminden kaçırmak gibi bir niyeti mi var…?!



TÜRKİYE'DEKİ İSRAİL SEVENLER

Hamas durup dururken mi saldırdı…? Bir sabah kalkıp biraz silah sıkalım mı dediler…? Filistinli Müslümanları yerlerde sürükleyip evlerine, tarlalarına, bahçelerine zorla el koyan Yahudiler, hiç suçlu ve sorumlu değiller mi…? Mescid-i Aksa'ya terörist İsrail polisi korumasında en çirkin saldırıları yapan fanatik Yahudiler suçlu değiller mi…?

Yıllarca katiller sürüsü İsrail, neredeyse her hafta düzenli olarak Filistin de Müslüman öldürmüştür. Yani; devlet maskeli terör örgütü İsrail, Hamas hiç bir şey yapmasa da Filistinli Müslümanları zaten öldürüyordu. Yahudiler, Müslümanlara soykırım yaptıklarını iğrenç bir hoyratlıkla da söylüyorlar… Hamas ve Aksa Tufanı harekatının, bunların Müslümanlara yönelik öfkesi ve yaptıkları soykırım ile hiç bir ilgisi yoktur.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama kararı gecikmiş fakat yine de olumlu bir durumdur. Tarihi bir karar ama yeterli değil. Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır.



GAZZE KASABI NETANYAHU YALNIZ DEĞİL Kİ…!

Hiçbir hukuk ve değer tanımayan bu Siyonist Yahudi katiller sürüsü, vahşi hayvanlardan daha aşağıdadırlar ve bütün insanlık için çok büyük bir tehlike arz etmektedirler. Kendi ağızları ile açıkça söylüyorlar. Hamas ile değil, siviller ile savaşıyorlar. Hemen belirtelim, Gazze Kasabı Netanyahu yalnız değildir, tek başına değildir. Bu korkunç soykırıma katılmayan, lanetleyen Yahudiler vardır fakat azınlıktadırlar.

Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. Bu rakam karşısında insan, aklını kaybedecek gibi oluyor.

Hiçbir sebep/gerekçe bu durumu haklı, meşru gösteremez… Hâlâ daha hastane bombalıyorlar… Mazlum Filistinliler'e yapılan zulmün hesabı; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerine de kesilecektir. Bu zulme seyirci kalan herkes ALLAH'ın LANETİ'nden nasibini alacaktır.

Diğer yandan; bu savaşı sadece İsrail değil yeryüzündeki bütün Yahudiler de kaybettiler. Bundan sonra bütün dünyada Yahudiler, kıyamete kadar yaptıkları bu korkunç soykırım nedeniyle lanetlenecekler. İsrail, bütün Yahudilerin suçlanacağı bu sonucu kendi kendine yaptı…

BENİMSENMİŞ NEFRET VE KİN

İçimizdeki bazıları; Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, asıl onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar. Neden bu kadar nefret ediyorlar...? Çünkü; onların gözünde Recep Tayyip Erdoğan, dindar Müslümanları, Osmanlı'yı, şanlı Türk ve Müslüman geçmişimizi temsil ediyor. Nefret ve kin bu kitlelerce benimsenmiş, nefret değerlerini ve kabullerini normalleştirmişler. Türkiye Cumhuriyetinde islamın ve Müslümanların hakim olamaması için çabalıyorlar.

Türkiye; Batı putuna tapsın, Batı'ya kul köle olmaya devam etsin istiyorlar.