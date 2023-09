BAŞINDAN bu yana BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir diplomatik gayret ve başarı gösterdi.

Dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür, takdir mesajları yayınlandı.

Çabalar, bütün dünyanın gıda güvenliği ve gıda fiyatlarının istikrarı için ölümcül öneme sahip idi ve netice verdi.

Afrika'daki birçok ülke, tahılının neredeyse tamamını Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyor. Şayet "Tahıl Koridoru" başarılı şekilde çalışmazsa, milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam edebilir. Tahıl Koridoru'nun başarılı olmasının, önce insani ateşkes, ardından kalıcı ateşkes ve barış görüşmelerine vesile olması umudu da var.

Tahıl anlaşmasından ve Türkiye'nin üstlendiği saygın rolden rahatsız olanlar var. ABD ve İngiltere rahatsız olanların başında geliyor, bu ikisi ayrıca savaşı hem kışkırtıp çıkarttılar, hem de savaş bitmesin istiyorlar. Rusya ve Ukrayna içindeki bazı kesimler de bu savaş bitmesin istiyorlar. Resmi ordular dışında sahada savaşan silahlı gruplar var, başka devletlerin derin/ gizli güçleri ile ilişkili bu paralı savaşçılar da bu savaşın bitmesini istemiyorlar.

İşte bu saydıklarımın hepsi, anlaşmanın yaşamasını sabote etmek için çırpınıyorlar.



BATI EKSENİNE MAHKUM DEĞİLİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar...

Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin, için ne söylemiş olduğunuz değil;

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin, Cumhur İttifakı'nın bugün neresinde durduğunuz esastır.



ERDOĞAN NEFRETİNİN NEDENİ

Neden Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kadar nefret ediyorlar...? Aslında Erdoğan'dan değil onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar. Dindar bir Müslüman olmasından, eşi Emine Erdoğan ve çocuklarının da aynı dindar Müslüman hassasiyetlere sahip olmasından nefret ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetirken dindar Müslüman bakış açısı sergilemesine çıldırıyorlar.

Cumhurbaşkanı olarak inandığı gibi yaşamaya ve davranmaya çalışması onları kudurtuyor. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de söylediği gibi ölümlü bir fani... ALLAH ona da ailesine de sağlıklı ve uzun ömürler versin.

Dava o değil, onun temsil ettiği değerler...



ANNELERİN ARŞI TİTRETEN FERYATLARI

Evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 5. yılında...

Orada oturmayan yüzlerce aile olduğu da biliniyor.

CHP, Diyarbakır anneleri ve babalarının arşı titreten feryatları karşısında, HDP ile siyasi işbirliği yaptı ve yapıyor. Kürt kökenli vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu;

CHP/HDP birlikteliğin, PKK/PYD/YPG mensuplarına can suyu vermek, onları kurtarmaya çalışmak anlamına gediğini çok iyi biliyor...



SURİYE'NİN KUZEYİ

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. PKK ve Suriye'deki katilleri, adeta ABD'ninordusu/ askerleri gibi olmuşlardır.

ABD; Bütün iyi niyetli uyarılarımıza rağmen teröristlere silah, mühimmat ve her türlü yardımı yapmayı sürdürüyor. Bölgede Arap aşiretlerinin baskın rol aldığı bir hareketlilik yaşanıyor. Bu vesile ile PKK/PYD/YPG ne anlama geliyor bir kez daha tarif edelim:

Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri...

Türkiye'nin güneyinde;

Suriye'nin kuzeyinde Marksist/Leninist, dinsiz/ imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere de düşman, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek bir PKK devleti kurmak istiyorlar...

Kürtlere değil, Siyonist Yahudilere köpeklik yapan PKK'ya devlet kurmak istiyorlar... Ortadoğu'da haritaları değiştirmek, bu coğrafyada küçük küçük şehir devletleri oluşsun istiyorlar. Aralarında Hristiyan devletçikler de olsun istiyorlar. Türkiye'den de toprak talep ediyorlar.

Hatta mümkünse Türkiye'yi olduğu gibi yutmak istiyorlar...

Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar. Arap dünyası ve coğrafyası ile aramıza bu PKK/PYD/YPG Haçlı/ Siyonist devletini sokmak derdindeler... Nihai hedefleri ise BÜYÜK İSRAİL...



MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN UZAY LİSESİ

Melikgazi Belediyesi, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesinin temelini attı. Bu okul, hayırsever işbirliğiyle gerçekleşecek, havacılık alanında büyük bir yatırım ve katma değer olacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr.

Mustafa Palancıoğlu'nu içtenlikle kutluyorum.

Kayseri'nin havacılık tarihinde önemli bir yeri var.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, mimarisiyle de farklı bir proje olacak, yaklaşık 75 milyon liraya, 2 yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyorlar.