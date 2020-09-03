İstediklerini ver yalnız kalma!

TÜRKİYE, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan; emperyalist yamyamlara, devletlerin de üstünde olan enerji şirketlerine ve dünyadaki para baronlarına haklı direnişini sürdürüyor. Milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hapsetmek, haklarımızı gasp etmek isteyenler, en sert şekilde karşılık görmesinler mi..? Türkiye yalnız kaldı diyenler, milletin ve devletin hakları savunulmasın mı istiyor..? Yunanistan'a her istediğini verirsen, Akdeniz'de petrol/ doğalgaz aramazsan, Suriye'de Siyonist Yahudilerin istediği Kürt görünümlü Yahudi devletini kabul edersen, milli paralarımız ile ticaret yapma isteğinden vazgeçersen, Libya'da Haçlı/Siyonist köpeği Hafter'den yana olursan, içimizdeki gazeteci, sivil toplumcu, işadamı maskeli ajan/provakatör hainlere ses çıkarmazsan uluslararası ilişkilerde sizi çok severler...

Rusya'dan aldığımız S-400'leri çalıştırmıyorum, depoda çürümeye bırakıyorum derseniz, Amerika ile harika ilişkileriniz olur. Haçlı/ Siyonist emperyalist yamyamların bizi düşman ilan etmeleri, yalan ve iftira dolu saldırılara maruz kalmamız, milletimizin ve devletimizin hakkını hukukunu savunduğumuz içindir.



BATI'NIN İĞRENÇ YÜZÜ

Macron İslam düşmanlığında çıtayı yükseltti. "Fransa'da dine hakaret etme özgürlüğü var" dedi. Bu cümleyi aslında şöyle anlamak gerekiyor. Dine değil, İslama ve Müslümanlara hakaret etme özgürlüğü var demek istiyor.

Hristiyanların ve Yahudilerin dini değerlerine ve kutsallarına bu şekilde eleştiri, hakaret yapmazlar, yapamazlar. Batı işte budur.

Kendi aralarında itişirler ve hatta savaşırlar ancak İslam ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler. Avrupa'nın her yerinden İslama, Müslümanlara saldırı ve aşağılama haberleri geliyor.

İslam ve Müslüman düşmanlığı Avrupa'da giderek bir devlet politikası haline geliyor.



SURİYE'DE RUS FIRILDAĞI

Rusya, Suriye'de Kürt görünümlü Kürt katilleri ile toplantı yapmış.

PKK/PYD/YPG teröristleri ile siyasi parti görünümlü HDP mensubu terörist seviciler konusunda ABD neyse, Rusya da odur...

Çünkü bunlar, Siyonist Yahudilerin Kürtleridir. Siyonist Yahudiler, bu Kürt görünümlü Kürt katillerini bazen ABD, bazen Rusya, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir. İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir.

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