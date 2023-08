ERHAN AFYONCU

Patrona isyanından sonra 2 Ekim 1730'da tahta geçen yeni padişahhemen fesadın kaynağı olan ve iktidarını gölgeleyen asileri ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. İlk olarak, zorbalardan canları yanan devlet ricalini etrafında topladı. Ardından Bursa'da ikamet edenKırım hanlığına getirildi. Daha sonra yeniçeri ocağının önde gelen ağaları kazanıldı. Artık yapılan toplantılardave ekibinin nasıl tasfiye edileceği tartışılıyordu. Fakatve ekibi de bu arada boş durmuyordu.ve diğer asi liderler, kendi aralarında toplantılar yapmaya başladılar. Bu toplantılarda,dediler veşeklinde bir karar aldılar. Ayrıcasancakı şerif'i çıkarıp kendilerine direnirse İstanbul'da yangınlar çıkarmayı, bu arada kendini kurtarmak isteyen halkı kılıç zoruyla saflarına katmayı planladılar.Kırım Hanıla da irtibata geçmekte gecikmedi.Neredeyse her günın yanına gidenveona, "SultanMahmud Han'dan rica edin, bu veziriazleylesin. Söyle ağalar dahi istemeyizderler ve elbette bu olmalıdır.İlla olmazsa bu defa iş başka olur"diyerek sadrazamın azledilmesini,aksi takdirde işlerin başka türlü gelişeceğinisöylüyorlardı.asilerin arasına soktuğu adamları vasıtasıyla toplantılarda alınan kararları öğreniyordu. Artık padişah harekete geçmek zorundaydı, aksi takdirde tahtı ve canı tehlikedeydi. Sarayda yapılan toplantılarda asilerin nasıl ortadan kaldırılacağı tartışılıyor ve harekât planları hazırlanıyordu. Padişah elini güçlendirmek için Rumeli Beylerbeyive eski kaptanıderyalardanyı İstanbul'a getirtti.nın yardımları ve aracılığıyla Mısır'ın eski beylerbeyida padişah ekibine dâhil edildi.İbrahim Ağa'nın dâhil olması önemli bir adımdı. Çünkü paşa, özellikle Mısır'daki görevi sırasında buradaki isyanları hızlı bir şekilde bastırmasını bilmiş, asileri tedip konusunda tecrübeli bir devlet adamıydı.ve adamlarını ortadan kaldırmak için özel bir ekip oluşturuldu. Ekipte eski Kırım hanlarındanın adamlarındanyine serdengeçti ağalarındanserhad ağalarındanve diğer önemli kişiler bulunuyordu.Özel ekip,nın evinde bir araya geldiler.ve diğer asi liderlerin yalnız gezmediğini, bu yüzden onları tenha bir yerde ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını ve ocak halkından güvenilir kişilerin de ekibe dâhil edilmesini istedi. Ayrıca ekibi genişletmek için paranın da gerekli olduğunu belirtti. Bunun üzerineya 5 bin altın verildi. Birkaç gün daha gizli toplantılar tertip ettiler. Sonundaile diğer asi liderleri ortadan kaldırmak için bir plan hazırlandı. Bu plana göre,ve adamları, sadrazamın konağına İran harplerini görüşmek üzere çağrılacak ve burada defterleri dürülecekti. Ancakyı sadrazamın konağına getirmek kolay olmadı. Sonundatoplantıya yanındaki yüzlerce adamıyla birlikte geldi. Bu yüzden plan ertelendi ve ikinci plana geçildi.25 Kasım 1730'da sadrazamın konağında ikinci bir toplantı daha düzenlendi. Bu toplantıdaadamlarını odanın muhtelif yerlerine yerleştirdi. Ancakbu toplantıya da adamlarıyla birlikte geldiği için katledilemedi ve sadece hilat giymek üzere Topkapı Sarayı'na gitmeye ikna edildi.da 33 adamıyla birlikte Soğukçeşme'den Topkapı Sarayı'na girip sofa bekçisinin odasında asileri beklemeye başladı.Plan gizli tutulmasına rağmen İstanbul Kadı Naibibir yolla bunu öğrenmişti.ya, daha Topkapı Sarayı'nın birinci avlusundayken,yazılı gizli bir mektubu adamlarından biriyle ulaştırmayı başardı.kâğıdı okumadan cebine koydu. Yanında bulunanokumak için ısrar etmesine rağmen o buna izin vermemiş vediyerek geçiştirmişti. Böylecenın kâğıdı okutmaması büyük bir felaketi engellemişti.ve diğer asiler sarayın birinci avlusuna kadar atlarıyla geldiler. Daha sonra teşrifat gereği atlarından indiler.ile diğer asi liderler içeri girdiler, askerleri ise birinci avluda bıraktılar. Sadrazam, şeyhülislâm, Kırım HanıRumeli Beylerbeyiönde gelen ulema, Yeniçeri Ağasıkul kethüdası, sekbanbaşı,veRevan Köşkü'ne geçtiler. Diğer ocak ağaları ise Arslanhane'de beklemeye başladılar.da Harem'den Sofa Köşkü'ne geçti veile şeyhülislâmı huzuruna çağırdı. Sadrazam,yave diğer asi liderlerini öldürmeleri için işaret verdi. İşaret üzerineve adamları saklandıkları odalardan çıktılar ve bir anda Revan Köşkü'ne doldular.nın yanına gelip,dedi. Ne olduğunu şaşırandadedi. Tuzağa düşürüldüğünü anlayanhemen palasını çıkardı ve kendini savunmaya çalıştı.nın palasına sol kolunu siper etti ve diğer elindeki kılıçlayı yere düşürdü. Bu aradave Yeniçeri Ağasıda katledildiler.ise yaşlı olduğu için katledilmedi ve Bostancılar Odası'na gönderildi. Asi liderler katledilirken devlet adamları da pencerelerden yaşananları seyrediyorlardı. Sarayın kapıları kapatıldı ve Orta Kapı'da bulunan diğer asiler de daha önce sarayın muhtelif yerlerine saklanan cebeci, topçu ve donanma askeri tarafından birer birer kılıçtan geçirildiler. 18 asi katledilmişti. Saraydan silah sesleri duyan dışarıdaki asiler ise çoktan kendilerini kurtarmak için uzaklaşmışlardı.Saraydaki asiler temizlendikten sonra İstanbul sokaklarında tellallar dolaştırıldı veilanı duyuruldu. Diğerlerine ibret olsun diyeve diğer asi liderlerin cansız bedenleri,isyanında katledilen Sadrazamve iki damadının cesetleri gibi, öküz arabalarına konularak Bâb-ı Hümâyûn önüne getirildi ve orada diğer katledilenlerle beraber teşhir edildi. Akşam olduğunda sokaklara devriyeler tayin edildi ve yakalanan asiler hemen katledildi.tahttan indiren asiler, tam manası ile idareyi ellerine aldıktan sonra İstanbul'da daha önce görülmedik zulümlere başladılar. Asayişsizliklerin giderek çoğalması üzerine asilere ve reislerine tepkiler her geçen gün biraz daha artıyordu. I. Mahmud, payitahtta bir an önce asayişi temin etmek için bu defa şeyhülislamı Etmeydanı'ndaki asilerin liderlerine gönderdi. Asiler, şeyhülislama, "Padişahımızın bizim bütün suçlarımızı affeylediğine dair senet vermesini isteriz" dediler. Şeyhülislam da "Şimdi henüz bir söz söylediniz, bu sözünüz yolundadır. Bilin ve rahat olun ki, padişahımıza rica edelim suçunuzu affetsin. Bundan sonra kimsenin dükkânına, evine ve çoluk çocuğuna el uzatılırsa fetva gereğince hepinizi kılıçtan geçirmek üzere taahhüt eder misiniz?" diye sordu ve onlar da bu şartları kabul ettiklerini belirttiler.Bunun üzerine, asi liderlerin, İstanbul ulemasının, sadrazamın ve önde gelen devlet ricalinin imzası bulunan bir hüccet hazırlandı. Daha sonra bu hüccet I. Mahmud'a götürüldü ve o da "Ellerine verilen hüccet-i şeriye gereği amel oluna" şeklinde bir hattı hümâyûn yazdı. Daha sonra İstanbul sokaklarında tellallar "Serdengeçti ağalarından bir kimse, sizi haksız yere döverse, zorla dükkândan, evden ve elinizden bir şey alırsa veya kendisi için akçe talep ederse asla bir şey vermeyiniz" şeklinde alınan kararları halka duyurdular.