İSTANBUL dışına çıktım.

Ortalık karıştı.

Trump'a saldırı gerçekleştirildi.

Kurtuldu.

Kulağından aldığı yara ile kürsüde tarihe geçen pozlar verdi. Herkes doğal olarak "Neler oluyor?" sorusuna cevap arıyordu.

Takip edemedim. Kim ne yazdı bilmiyorum. Yine de bugün farklı bir pencereden bakacağımızı tahmin ediyorum. Gelin birlikte adımlarımızı sıklaştıralım...

Öncelikle ABD bir imparatorluktur. Sev ya da sevme bu böyledir. BAŞKAN olacakların da bir KARNESİ vardır. Arkasındaki güçler de istikametler de bilinir. Eğer bir siyasi figür ABD'nin KÜRESEL POLİTİKALARINI değiştirmek için yola çıkıyorsa ve DERİN DEVLET buna karşıysa tasfiye edilir. Örnek çoktur. Ve şaşmaz bu! Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişiminin neden planladığının ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi öldü ve iki kişi de yaralandı. Bir genç silaha sarılıyor ve Trump'ı hedef alıyordu?

NEDEN? Bilmiyoruz!

26 saniye içinde ise saldırgan etkisiz hale getiriliyordu. HİKAYE bu. Oysa cevap bekleyen pek çok soru vardı! Sorulmuyordu!

Daha önceki yıllarda hem Trump'a suikast ihtimalini hem de Biden seçildikten sonra GÜCÜ TEMSİL EDEN, MOR kıyafetle yemin eden Kamala Harris'i yazmıştım... Şimdi açarak ilerleyelim...

Saldırıdan kısa bir süre önce BOSTON'da miting yapan Trump'ın yakınında bir arkadaşım vardı. Oradan beni görüntülü arayıp mitinge dahil etti. Trump heyecanla anlatıyor kalabalık coşuyordu.

Arkadaşım da benim CANLI OLARAK izlememi sağlıyordu.

Kalabalık bizlerin alışık olduğu şekilde aranmıyordu! Prosedür sert değildi. Arkadaşım da elini kolunu sallayıp Trump'ın kürsüsüne kadar ilerlemişti... Bu notu düştükten sonra devam edelim...

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks 9 kurşun sıkıyordu. Biri Trump'ın kulağına isabet ediyordu. Tüm dünya Donald Trump'ın şans eseri kurtulduğunu yazıyordu.

Ölümden döndü manşetleri her yerdeydi. 9 kurşundan sadece biri kulağına temas ediyordu. Oysa böylesine önemli suikastlarda şansa yer verilmezdi... Eğer gerçekten tasfiye edilecekse edilirdi. Tetiği çeken de özel biri olurdu. Biz şimdi Thomas Matthew Crooks ismiyle avutulacaktık. Gerçeğin ne olduğu ortaya çıkmayacaktı.

Zaten bu yönde sesler giderek yükselmekteydi.

Neyse...

Biden ile Trump bir süre önce canlı yayında kozlarını paylaştı ve BAŞKAN adeta ezildi.

Yaşı da sağlığı da enerjisi de yetmiyordu. DEMOKRATLAR da CUMHURİYETÇİLER de bunu gördü. Medya topa girdi. "ÇEKİL" baskısı başladı.

"Yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat Senatör Welch , "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil" değerlendirmesinde bulundu. Ünlüler de bu kervana katıldı. Mesela Lost'un ortak yapımcısı Damon Lindelof "Biden gitmeli ve Demokratlar uyanmalı" dedi.

'Harry ile Sally Tanışınca' filminin yönetmeni Rob Reiner da "Eğer hüküm giymiş bir suçlu (Trump) kazanırsa, demokrasimizi kaybederiz. Çekil Biden" diye seslendi. ABD'li ünlü yazar Stephen King de "Amerika'nın çıkarları için seçime girmeyeceğini açıklamasının zamanı geldi" çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. George Clooney'e kadar uzanan koca bir hat "ÇEKİL" diyordu. Doktorlar da devreye girse de Biden gitmiyor "Kazanacağız" diyordu. Yaptıkları bunun tam tersini ifade etse de gitmiyordu gitmeye niyeti yoktu.

Trump da seçimi kaybettiği zaman "GİTMEME" eğilimi göstermiş ve CUMHURİYETÇİLERİN AĞIR TOPLARI tarafından büyük tepki almıştı. O sene en çok konuşulan isimlerden biri Colin Powell'dı. "Trump'a oy vermedim" diyecek kadar açık sözlüydü. ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld de Washington Post'ta yayınladıkları ortak mektupla TRUMP'a ayar veriyorlardı.

Hatta Cumhuriyetçi eski Başkan Bush "Donald Trump'a oy vermedim" diyecek kadar çıtayı yukarıya çekiyordu!

Yani ABD'de DERİNLERDE TRUMP'ı istemeyen bir AKIM vardı. Ve bu Cumhuriyetçi- Demokrat diye ayrılmıyordu.

ABD'nin izleyeceği rotaya da Trump'a da karşıydılar.

Ancak önlerindeki engel BIDEN'dı. Çekilmesi gerekiyordu. Canlı yayından sonra bile bu eğilim yoktu.

Gitmiyordu. Bunun üzerine düğmeye basılıyor ve Biden'ın çekilmesi için TRUMP'ın ODAK olması gerekiyordu!

Oldu da... Kulağı sıyıran o kurşun DEMOKRATLARIN ADAYININ DEĞİŞMESİ İÇİNDİ. MOR kıyafetlerle yemin ederken GÜCÜ elinde taşıdığını ortaya koyan KAMALA HARRIS içindi.

Biden oyunu anlıyor, başka şansının kalmadığını görüyordu.

Ameliyat olurken bile 84 saatliğine HARRIS'e görevi bırakırken zorlanan Biden şimdi ona TAM DESTEĞİNİ ilan ediyordu. Kamala çok ilginç ve derin bir isimdi. Jeffrey Epstein'in sevgilisi gizemli barones Ghislanie Maxwell'in en yakın arkadaşıydı! Bu ilişkiler ağındaki isimler günlerce manşetlere taşınırken Harris'i bir akıl, bir odak koruyordu. Öne çıkmasına hedef olmasına izin verilmiyordu!

Büyük ihtimal CIA'dandı... Ve Harris bir yanıyla HİNTLİYDİ.

Annesi HİNT göçmeniydi.

Yeni denklemde Çin'e karşı ÜS olarak öne çıkan HİNDİSTAN'a uzak isim değildi. Tercihlerin derinlerde önemli anlamı vardı. Tesadüf yoktu. Böyle olurdu. Kamala Harris kesin olarak Trump'ın karşısında yer alırsa asıl mücadele o zaman başlayacaktı.

Şimdi yaşananlar fragmandı.

Her iki taraf için de...

Büyük bir gücün Kamala Harris için uzun zamandır hazırlık yaptığı da net olarak ortadaydı. Bunu unutmadan olaylara odaklanalım... The Economist daha 2021'de "CUMHURİYETÇİLER için en iyi isim" diye Kamala'yı parlatırken yine büyük medya hastalanan Biden'ı silip atıyor "Kamala gelir işler yürür" yazılarıyla donatılıyordu.

Trump dönemi kapanırken BEYAZ SARAY'a daha doğrusu KAMALA HARRIS'e bırakılan GİZLİ mektup bu işin neresindeydi? Harris'ten kim ne istiyordu? Buna da yarın bakarız...