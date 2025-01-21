HERKES Trump'ın yemin ederek göreve başlamasını bekledi. "NE OLACAK?" sorusunun cevabı da en çok arananlar listesinde 1 NUMARA... KÜRESEL bir SAVAŞI gelin bilinen, tanınan isimler üzerinden anlatalım. Mesela... TRUMPSOROS- MUSK-PUTİN ve MIHAIL BORISOVIC HODORKOVSKİ... Bunların arasındaki BAĞI çözünce yeryüzünde yaşanan tüm gelişmeleri, seçimleri, ayaklanmaları, savaşları, suikastları anlama şansınız artar!



Macaristan Başbakanı ORBAN, SOROS'u ve yardımlarını yanında hissettiği için Trump yemin edip göreve başlamadan önce konuştu.

Orban, Trump'ın seçimlerde zafer kazanarak Budapeşte doğumlu Amerikalı iş insanı George Soros ve Demokrat Parti içindeki müttefiklerine büyük bir darbe vurduğunu söyledi. 2010'dan beri Macaristan Başbakanı olan siyasetçi, Soros'un ABD'yi "toplumsal cinsiyet çılgınlığına" sürüklemek istediğini üzerine basa basa söyledi.



Macaristan Başbakanı, "Demokrat Parti içinde Soros'a bağlı büyük bir ağ var. Bu ekip ekonomik çıkarları için küreselci ideolojileri kullanıyor.

Bu da dünyada kaosa neden oluyor. Avrupa da uyanmalı.

İçindeki SOROSÇULAR'ı söküp atmalı" dedi.

Diğer isme yani ELON MUSK'a geçelim...



Joe Biden, görevi bırakmadan önce milyarder George SOROS'a özgürlük madalyası verme kararı aldı.

Ortalık ayağa kalktı. Ödül sahipleri arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, futbol yıldızı Lionel Messi ve aktörler Michael J. Fox ile Denzel Washington da yer aldı.



Başkan Biden ödül sahiplerini, "Amerikan değerlerini temsil ettiklerini ve ülkenin küresel etkisine katkıda bulunduklarını" ifade ederek yüceltti. Musk ise "Biden'ın Soros'a Özgürlük Madalyası vermesi bir rezalet" ifadesini kullandı.



Musk bununla da yetinmedi... Amerikalı yatırımcı George Soros'u "İnsanlıktan temelden nefret etmekle" ve medeniyetin temellerini aktif olarak sarsmakla suçladı. Tesla CEO'su Elon Musk, Soros'un HAMAS'la bağlantılı STK'ları finanse ettiğini iddia eden raporlara atıfta bulundu. Musk, "George Soros'un insanlığa olan nefreti İsrail'i de kapsıyor" dedi. Soros'un HAMAS'a yakın gruplara 15 milyon dolar yolladığını savundu.



Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal de bu savaşa yer veriyordu! Musk, Macar asıllı Amerikalı milyarder Soros'un desteğiyle göreve gelen savcı Jose Garza'ya yükleniyordu.



Musk'ın, GARZA'ya karşı fonladığı Saving Austin adlı bir grupla mücadeleyi yürüttüğü ileri sürülmekteydi.

Grup "Sokakları pedofiller ve katillerle doldurdu" sözleriyle vuruyordu...



Tam bu noktadan TRUMP'a geçelim. Zaten en açık sözlü olan isimdi. İlk dönem BAŞKANLIĞINDAN bu yana Donald Trump'ı durdurmak isteyen odaklar, HUKUK yoluyla geliyordu.



RUSYA DOSYASI DA BUNA DAHİLDİ. Onlarca açılmış dava Trump'ı bekliyordu. Geride bıraktığımız TEMMUZ ayında Amerika'nın yeni BAŞKANI jüri kararından sonra önemli açıklamalar yapıyordu. Trump kendi başına gelenler üzerinden hem Amerika içinde hem DÜNYADA yaşanan savaşı özetliyordu: Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor.

Ben çok masum bir insanım.



Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum. Savaşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız.

Çünkü ülkemiz cehenneme döndü. Artık aynı ülkeye sahip değiliz. Bölünmüş bir karmaşamız var. Biz düşüşte olan bir ulusuz, ciddi bir düşüş, milyonlarca ve milyonlarca insan şu anda hapishanelerden ve akıl hastanelerinden ülkemize akın ediyor, onlar teröristler. Ülkemizi ele geçiriyorlar.

Başı büyük belada olan bir ülkemiz var. SAVCI, SOROSCU hakim yolsuzluğa bulaşmış biri...



Trump ilk döneminde de ARKA PLANDA DURAN SOROS'un da merkezinde yer aldığı KÜRESELCİ ekiple mücadele etmek zorunda kalıyordu. Amerika'nın Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyahinin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar ülkenin geneline yayılıyordu. TRUMP karşıtı EKOL devreye giriyordu. Beyaz Saray'dan Donald Trump'ı göndermek isteyenler, açık net sahada güçlerini gösteriyorlardı... Bu büyük meydan okumaydı.

Yeni ve en son uyarı da New Orleans'ta yaşananlardı...



BOURBON CADDESİ'deki terör saldırısı...

Bu savaşın mücadelenin bir tarafı UKRAYNA'da da görülüyordu... Öncesinde ise RUSYA'da...

Geçmişte sık sık yazdığım bir isim de mücadelenin anlaşılmasına önemli katkı sunuyordu. Mihail Borisoviç Hodorkovski...2000'lerin başında RUSYA'nın en güçlü adamıydı. FORBES'te ismi devamlı yer almaktaydı.



GLASNOST ve PERESTROYKA'dan sonra sahne alan ve önü açılan bir isimdi. Kredilerle devletin imkanlarıyla pek çok varlığın sahibi oldu. YUKOS ise devdi.



Artık onundu. Soros'a yakındı.

2001'de OPEN RUSSIA'yı kurdu. Petrol deviydi. Rusya ondan soruluyordu. Çünkü SOVYETLER'i yıkanlar, Soroslar ve Rothschildler'di.

Bunlar da o ekibin enstrümanları. Soros "180 milyar dolara Sovyetler'i yıktık" açıklaması yapıyordu. Putin bunların ANTİ-TEZİ'ydi.

Bush'ların desteğiyle petrol fiyatlarının artması sonucu önce kasasını doldurdu, arkasından OLİGARKLARI tasfiye etti. Tasfiye edilenler, UKRAYNA'da PUTİN'den intikam alıyordu... YUKOS'un patronu Mihail Borisoviç Hodorkovski tutuklanıyor içeri atılıyor, 10 yıl kalıyordu.

Hodorkovski'nin hapis cezasının bitmesini sağlayan da HANS-Dietrich Genscher'di.

ALMAN BAKAN yani...



Lobi ile... Serbest kaldığı tarih ise TÜRKİYE'nin sallandığı tarihti! 20 ARALIK 2013... Peki asıl soru şu!

Mihail Borisoviç Hodorkovski içerideyken RUSYA'nın, Putin'in baskısına rağmen YUKOS hisseleri kime geçiyordu?

Evet haklısınız! Özel bir anlaşma ile JACOB ROTHSCHILD'e...

Daha önce de yazdım!



Trump KÜRESEL DENGEYİ değiştirmek için geliyordu. Bu zor ve riskli bir adımdı. Bence hayatını ortaya koyuyordu. Başarırsa karşıdakiler yani yukarıda yazdıklarım kaybedecekti.



Elleri kolları bağlı beklemeyecekleri için MÜCADELE çetin ve kıran kırana olacaktı...

İKİ TESTİDEN BİRİ KIRILACAKTI. NET!

YEMİN TÖRENİ de bunun için yapılıyordu. SAVAŞIN ilanı için...