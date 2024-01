TANSİYON giderek yükseliyor. Dün de altını çizdiğim gibi uzun süre sessiz kalan İRAN son birkaç gündür aktif!

Suriye, Kuzey Irak ve Pakistan'ı vurdular. Peki ne oluyordu?

Saldırıların bize bakan tarafı var mıydı? ABD nereye, İngiltere nereye, Çin nereye düşerdi.

Kim kimin ayağına basıyordu?

Gerilim tırmanır ve kontrolden çıkar mı? Böyle çok soru var.

Anlayabilmemiz için tablonun üzerinden geçelim...

Geçtiğimiz AĞUSTOS ayına dönelim...

Hemen İPEK YOLU'na bakalım... GWADAR LİMANI Çin için İPEK YOLU için hayati öneme sahip. Geçtiğimiz AĞUSTOS'ta Çinliler'in bulunduğu konvoy, Gwadar Havalimanı'ndan liman bölgesine dönerken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yol kenarına döşenen bir bomba da patladı. Çin ayağa kalktı.

Pakistan'a "SORUMLULARI BUL" dedi. Bu belki de ÇİN'e İPEK YOLU'nda yapılan en önemli uyarıydı. Aradan zaman geçti. HAMAS'ın yanında arkasında olan İRAN haftalardır sustu. Şimdi PAKİSTAN'ı da içene alacak noktalara füze yağdırmaya başladı. Kuzey Irak ve Suriye anlaşılabilirdi! Tansiyon yüksekti. Pakistan nereden çıktı?

Açalım...

Dün de altını çizdiğim gibi ORTADOĞU'daki TANSİYONUN artık ASYA yolculuğu başlaması gerekiyordu.

Stratejik olarak geç kalınmıştı!

İran sahneye çıktı. Ceyş el-Adl adlı militan grubunu hedef aldı.

Pakistan saldırıyı kabul edilemez buldu. Haklı. İran ise Pakistan'la sınırında faaliyet gösteren Sünni militan grup Ceyş el- Adl'ın ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini iddia ediyordu.

Zemin hazırdı yani. DERİN MERKEZLERDEN gelen bilgiler ise kafa karıştırıcıydı. Bu örgütleri İRAN'daki DERİN BİR YAPI el altından besliyor İPEK YOLU'nu bitirmek istiyordu. Füzelerle alan açılıyor, örgütün rahat etmesi amaçlanmıyordu. Pakistan da bunu İRAN'a iletiyordu! Bu da işin bir başka boyutuydu yani... İran'ın attığı füzelerden bazıları GWADAR LİMANI'nın 40 km. yakınına düşüyordu.

Buradaki olaylar İPEK YOLU ve GWADAR LİMANI üzerinden okunmalıydı. Pakistan'ın ABD ile stratejik yakınlığının yanı sıra İRAN içindeki ÇEKİRDEK DEVLETİN YAPISININ Washington'a uzak olmamasını da unutmamak gerekiyordu. İran, İngiltere'ye dolayısıyla ÇİN'e çok yakındı.

TAMAM. Ancak son dönemde rota değişikliği için ABD'nin yaptığı jestler de ortadaydı!

HAMAS saldırısından sonra manşet olmayan İRAN, sanırım önümüzdeki günlerde çok konuşulacaktı!

Devam...

Son günlerde ajanslar bir avuç insanın milyarlarca kişinin kazandığından fazlasını kazandığını geçmeye başladı.

Yeni duyuyorlarmış gibi... Yıllar önce sanırım 2016'da Rothschild Ailesi'nin en önemli üyelerinden biri olan Jacob Rothtschild Waddesdon Manor'da FORBES'te görünmeyen, gerçekte ise paranın asıl sahibi olan 14 BARONLA bir araya geldi. Toplantı notlarından birinde 7 milyar insanın 39 kişiye çalıştığı bilgisi düşülmekteydi.

Bunların 30'a yakını öyle ya da böyle ROTHSCHILD ile temastaydı! Bu EKOL mesela bizde çok bilinmeyen RİO TİNTO'nun da sahibiydi. Gazetelerde televizyonlarda bu hiç haber olmaz. Gazetecilerin çoğu bilmez ilgilenmez.

Dünyanın maden devi olan ve ÇİN'e çalışan Rio Tinto, 1873 yılında Jardine Matheson firması tarafından kuruldu. Matheson İZMİR'i mesken tutan aileydi. ÇİN ile bu topraklar arasındaki AFYON ticareti onlardan soruluyordu.

İZMİR'deki pek çok YALI-KÖŞK bu paranın sonucudur! AFYON işinde Russel ve Perkins firmaları da etkindi. Büyük oyuncuydu.

Zora düştüler. Üçü birleşip ROTHSCHILD'in karşısına çıktılar. Birleşme sağlandı. Patron ROTHSCHILD'ti. JP MORGAN da devredeydi! AFYON ticareti öyle kazandırıyordu ki BANKA peşinden gelecekti. HSBC böyle hayat buluyordu. Sonra da KÜRESEL DEV haline geliyordu. MONT PELERİN gibi organizasyonlarda ya da Bilderberg, Chatham House ile CFR gibi oluşumlarda arkadaki iz hep RİO TİNTO'ya uzanırdı. Herkes göremese de...

Rio Tinto'nun kapısını araladığınızda BUCKİNGHAM SARAYI'nı net olarak karşınızda bulursunuz. Bu da ayrı!

Aluminum Corporation of China Limited- The Vanguard Group, Inc- BlackRock Investment Management- Norges Bank Investment- Capital Research & Management- Wellington Management Co.- Schroder Investment Management gibi oyuncuların da HİSSEDAR olduğunu görürdünüz. Nerede? Rio Tinto'da...

Rothschild Co - Imperial Chemical Industries- Royal Dutch Shell-British Petroleum- HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation)- Kennecott Holding-J.P. Morgan- Anglo American Corp.- Billiton/ BHP ve daha pek çok küresel OYUNCU AYNI PAYDADA birleşirdi. Dünyanın zirvesindeki MADENCİLİK şirketlerine baktığınızda da durum ilginçti!

Glencore BİRLEŞİK KRALLIK- BHP-AVUSTRALYA-RİO TİNTO- BİRLEŞİK KRALLIKShenhua ÇİN- İngiliz Amerikan PLC BİRLEŞİK KRALLIK öne çıkmaktaydı. Dünyanın hammaddesinin nasıl yönetileceği kime ne kadar gideceği burada karara bağlanıyordu. Mesela RİO TİNTO elmastan altına, alüminyumdan demire, bakırdan titanyuma kadar her yerde vardı!..

Ürettiğinin yüzde 60'ı ÇİN'e giderdi. Yani İNGİLİZLER'in yönettiği alan tamamen ÇİN'in büyümesine yönelik kurguya sahipti. Çin'in HAMMADDESİ İNGİLTERE'den geliyor, ÇİN'in ticaretten kazandığı da ABD TAHVİL PİYASASINA akıyordu.

İKİ BÜYÜK İMPARATORLUK yani ABD ve İNGİLTERE, ÇİN üzerinde anlaşma yapsa da uzun süre böyle gitse de artık bu tıkanan bir yoldu.

İPEK YOLU da ABD'yi tamamen dışarıda tutmak, LONDRA'da BATMAYAN GÜNEŞİ TEKRAR GERİ GETİRMEK İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ. City of London zaten PARA için her yolu inşa edebilecek kadar bilgiye tecrübeye sahipti.

Konu ÇİN olduğu için, İngiltere'nin imparatorluğu geri almak istediği için, HAMAS saldırıyor, İSRAİL karşılık veriyor, katliamlara imza atıyor, Kürt kartı masaya getiriliyor, Barzani öne çıkıyor, İran sağa sola füze fırlatıyor, KIZILDENİZ karışıyor olaylar büyüyor, GWADAR LİMANI'na kadar geliyordu! ABD'deki BAŞKANLIK seçimleri tam da bu nedenle TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE DÖNÜŞÜYORDU.

Binlerce kez yazdım. Bu kavganın etkilemeyeceği içine almayacağı ülke yok! Olamaz.

Bu nedenle PKK saldırısına da HAMAS'a da İsrail'e de BÜYÜK KAVGANIN MERCEĞİNDEN bakıyorum. Bence gidişat ve alınacak sonuç ortada. TÜRK DEVLETİ oyunu iyi okuyup kazananın yanında olmalı ve 100 yılı kurtarmalı. Siyaset bu nedenle yapılır zaten. GÖRMEK, ANLAMAK ve KAZANMAK üzerine... Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz... Türk DEVLETİ de yarına koşarken dün ve bugün olanları NOT eder.

Yoluna öyle devam eder...

Doğrusu da bu.