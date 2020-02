Aile arasında

LİBYA'YA bakalım bugün. Çünkü İdlib'de yaşananlarla Libya aynı pencereden değerlendirilmeli.

Değişen dengeleri yakalamak hiç de kolay değil. Öyle hamleler oluyor ki şaşırmamak elde değil.

CORONAVİRÜS giderek yayılmakta. Ekonomileri şiddetle tehdit etmekte.

Ham petrolün varili 47 DOLAR'a düştü. Daha da düşecek gibi. Artık sadece Çin değil başka ülkeler de yavaşlayan ekonomi nedeniyle petrol alımını azalttı.

Rusya gibi ülkeleri ciddi sıkıntı beklemekte. Kremlin DİJİTAL DEVLETE ve DİJİTAL ÇAĞA milyarlarca DOLAR yatırdı. Durması an meselesi. Yani koskoca RUSYA bir anda devre dışı kalabilir. Dengeler kaygan zeminde...

Özellikle Libya'da çok garip işler olmakta...

Her yeni gün bir sürprizi beraberinde getirmekte.

Libya'da büyük bir satranç oynanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 Amerikan askeri pusuya düşürüldü. Hafter'in ordusu tarafından pusuya düşürüldüğü iddia edilen olayda, Pentagon Rusya'nın Wagner askerlerini suçlu ilan etti. Bu önemli bir hamleydi...

Derin Amerika, Hafter'le birlikte Libya'da büyük bir toprak parçası kazandı. Bu SIR da değil. Hafter büyük işler yaptı ABD adına...

Ancak Hafter her ne kadar Amerikan vatandaşı olsa da Amerika'ya gönlünü verse de oğlu Halid Hafter'in Putin hayranı olduğu ortaya çıktı.

DERİN AMERİKA resmen yıkıldı. Bu acı gerçeği kimse beklemiyordu... Amerikan askerlerinin öldürülmesinde Wagner timine koordinat veren kişinin Halid Hafter olması dengeleri altüst etti...

Aile içinde kamplaşma ve ABD'ye ihanet vardı.

Kimsenin aklına gelen bir seçenek değildi ama oldu!

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) üzerinden Pentagon'a üs teklifi yapılması da Libya'da dengeleri bambaşka bir kulvara sokacak gibi.

Halife Hafter hala Pentagon'la yakın olsa da oğlu Halid Hafter'in geçen hafta Putin'e yakın bir oligarkın uçağıyla günü birlik Rusya Genelkurmay Başkanlığı'na gittiği kesinleşti.

Bu durum Pentagon'da derin rahatsızlığa neden oldu.

Şimdi Halife Hafter'den oğlu Halid Hafter'in tüm rütbelerinin elinden alması talimatı verildi. Savaş aile içine girdi yani... Şimdi Halife Hafter'in atacağı adım, Libya'nın geleceğini de belirleyecek. Kremlin'de de ağırlanan Halid Hafter, Amerikan düşmanı. Artık bu net! Ancak Kremlin, Halid Hafter'i Türkiye'ye karşı kullanmayı planlıyor. Libya'da Türkiye'nin desteklediği gruplara ve Ulusal Mutabakat Hükümeti askerlerine yapılan saldırıların merkezinde Halid Hafter var.

Aslında Halid Hafter'e Türk askerini hedef gösteren Pentagon'un talebiyle babası Halife Hafter'di. Ancak şimdi durum değişti ve Rusya aynı hedefi Halid Hafter'e işaret etti. Buradan çıkartılacak ilk sonuç Türkiye ile Rusya sadece İDLİB'de değil Libya'da da fena halde karşı karşıya...

Ancak Rusya, Libya'da resmi olarak varlığını kabul etmiyor. Hatta Wagner timini de inkar ediyor. Tabii bu pek ciddiye alınmıyor. Çünkü Rusya, komutanlarıyla birlikte Libya'da Akdeniz planları yapıyor.

Halid Hafter, yıllarca Virginia'da yaşadı. CIA'e girişi oldukça kolay oldu. Babasının üzerinden adım atması hiç de zor değildi. Aynı Halid Hafter, Rus Gizli Servisi FSB ile de yakın temasta.

Halid Hafter'in 'çifte ajan' olduğu iddiası da artık çok ama çok güçlü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle bir süre önce Halid, Saddam, Sıddık ve Belgacem Hafter, Güney Kıbrıs vatandaşlığı için başvuru yaptı. Güney Kıbrıs da bu talebi kabul etti. Ancak Pentagon, Halid Hafter'in Güney Kıbrıs vatandaşlığını iptal ettirdi.

Sorun bu kadar da değil...

Çok daha başka sürprizler var...

Amerika Birleşik Devletleri için bir başka sorun da Saddam Hafter... Libya'da iki tugayı yöneten Saddam Hafter'in de Fransa ile yakın temasta olduğu anlaşıldı.

Hatta işin daha da ilginç tarafı Fransa Devlet Başkanı Macron'un Saddam'a örtülü ödenekten 500 milyon dolar ödediği ileri sürüldü. Libya'da satranç sürerken Hafter ailesi üzerinden oyunlar oynanırken, Türkiye'nin attığı adımlar, Pentagon'un Ankara ile temasa geçmesini sağladı.

Rusya da Fransa da biliyor ki Libya'da Türkiye ile ABD ortaklık yaparsa, Akdeniz'den tek varil petrol alamazlar. Bu da gelecek planlarında büyük bir yıkıma neden olur. Libya üzerinden Akdeniz petrolleri yıllardır yaşanan gerilimlerin merkezinde yer alıyor. O nedenle dengeler Libya'da çok hızlı değişiyor. Bir aile düşünün, baba Hafter Amerikalı, oğlu Halid Rus, diğer oğlu Saddam ise Fransız. ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!

Aile içinde yaşanan gerilim, Libya'da da ortaya çıkıyor. Ancak bir gerçek var ki Türkiye ile Rusya'nın koptuğu, ABD ile Rusya'nın da anlaşmaları şimdilik durdurduğu ve Türkiye ile ABD'nin yakınlaştığı...

ABD'li önemli isimlere göre bu durum aslında mantığa en yakın yol... Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya ile yaptığı anlaşma, ABD'nin gücü ile birleştiği takdirde başka hiçbir ülkenin etkisini görmeyiz.

AMERİKALILAR bunu çok iyi biliyor...

Saddam Hafter, aslında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en güvendiği isimdi. Hatta Halife Hafter ne kadar güçlü olursa olsun, İngilizler Libya'yı yönetecek kişinin Saddam Hafter olduğuna inanıyordu. Şimdi onun da Fransa ile yakınlaşması, İngiltere'nin de yeni bir formül aramasına neden olacak. CORONAVİRÜS ortadan kalktığı zaman AKDENİZ'den yeni dengenin, yeni dünyanın kendini göstermesi gerekiyor.

MERKEZ BURASI!

ABD rakip ülkeleri VİRÜSLE dize getirmek için yola çıktı. Hafter'e silah yollayan ÇİN de asker yollayan Rusya da VİRÜS ile uğraşmakta...

Önce İDLİB, sonra LİBYA çözülecek... Ve Türkiye'siz olmayacak...

