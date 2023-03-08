Canı sıkılan cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istermiş...Hanım...Bey...Bey...Bey...Bey...Bu da yetmiyor: Şimdi deBey...Bey...Bu kadar çok yardımcı hangi işlerde yardımcı olacaklarmış? Orası belli değil.Gözlerimiz yardımcı olarakde arıyor: Yüzde1 alacak partilerin başkanları... Çünküyukarıda saydığımız adamların bundanfazla alacakları kesin değildir.Bundan ne fayda umuyorlar?Maksat koltuk olsun.İsterseniz bir de Kürt vatandaş katınız HDP'den, şenlik tamamlansın.Bakalım kaç kişi buna oy verecektir?

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Bunlar da yetmiyor.YaniHanım da bakan,Bey de,Bey de,Bey de,Bey de...Ne güzel bir koalisyon bu böyle...Hem yardımcı hem bakan!Önemli kararlar da cumhurbaşkanı tarafından bunlarlaiçinde alınıyor...Nelerdir onlar? OHAL ilanı falan...Bir de final var:Ne zaman? Belki 2025, belki 2028...Yanifiilen hep parti başkanı.Hani uygun değildi?Hani doğru değildi?

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FETÖ üyeleri serbest bırakılacak.PKK üyeleri rahatlayacaklar.Sınıra yakın bölgelerdeyeniden kurulacak...Türkiye Cumhuriyeti aldığı o nükleer füzeleri hemen Amerika'ya geri verecektir.Suriye'den çekilecektir.Kuzey Irak'tan da çekilecektir.Libya'dan da.Bir daha da böyle işlere kalkışmayacaktır.Rusya'yla iyi geçinmeyi hemen bırakacak, açıkça Ukrayna'yı tutacak.Bütün bunların karşılığında da AB ilişkileri hiç ısınmayacak, vize mize yok.

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Bakalım oyunuzu bunlara mı vereceksiniz?Son araştırmadayüzde 49.8 çıkmış da, merak ettim vallahi...