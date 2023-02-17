17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Sol şişti
ENGİN ARDIÇ
Sol şişti

Sol şişti

17.02.2023, Cuma
İyi para toplandı: Kabaca 115 milyar lira.
Büyük müesseseler, bankalar, holdingler milyarlar yağdırdılar.
Kılıçdaroğlu bile 1 maaşını vermiş vere vere...
Davutoğlu ve Karamollaoğlu...
Onlardan da ses yok.
En dokunaklısı, 50 milyon lira gönderen ve "ismini açıklamak istemeyen" bir vatandaş.
Helal olsun.
Tansu Çiller'in gönlünden bile 1 milyon lira kopmuş.
Ailesinden karne hediyesi alıp da buraya aktaran öğrenciler bile var, ama az ama çok.
Hiç sesi çıkmayanlar da var.
Solcular.

***

Bir sürü sol parti var.
Devrim yapacaklarmış.
Devrim yapana kadar tek kuruş çıkmıyor...
Birçok sendika var.
Üç de konfederasyon.
Bunlardan tık yok.
Çıkarın da elli kuruş verin be!
Üyelerinizden birer maaş kesin...
Otellerinizi, misafirhanelerinizi depremzedelere açın...
I ıh. Tık yok.
Siz ne işe yararsınız?
Devrim yapmaya yararsınız, onu anladık da, başka ne işe yararsınız?
Sizde elbette o büyük holding sahipleri kadar para yoktur.
"Sembolik" olarak bir lira verin be!

***

Bana Yazarlar Sendikası'nı hatırlattılar.
Böyle bir sendika kurulmuştu, biz de sevinmiştik.
Üye olduk.
Hiçbirimizin hiçbir kitabından tek kuruş alacağı için kılını kıpırdatmadı. Biz kazığı yedikçe seyretti.
Bol bol rakı içiyorlardı toplanıp.
Eleştirince de biz kötü kişi olduk.
Benim haklarımı savunmayacaksa bu sendika ne işe yarayacaktı?
Üye olmuş birkaç kişi kaldıysa otursun da beş dakika düşünsün: Bu ülkede "sol" ne olacaktır, ne işe yarayacaktır?
Yazarın emeğini sermayeye karşı korumak...
Hadi canım sen de.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Madalyonun kirli yanı 16.02.2023 Perşembe
Asıl bundan korkuyorlar 15.02.2023 Çarşamba
Yeni bir kayıp değil ki 13.02.2023 Pazartesi
Deprem fareleri 12.02.2023 Pazar
Dizboyu rezillik 11.02.2023 Cumartesi
Kardeşlik 10.02.2023 Cuma
Kaynayıp gidecek olan yazı 09.02.2023 Perşembe
Malum terane 08.02.2023 Çarşamba
İnceden kalın 06.02.2023 Pazartesi
Hal-i pür melal 05.02.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA