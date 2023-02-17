İyi para toplandı: Kabaca 115 milyar lira.Büyük müesseseler, bankalar, holdingler milyarlar yağdırdılar.bile 1 maaşını vermiş vere vere...veOnlardan da ses yok.En dokunaklısı, 50 milyon lira gönderen vebir vatandaş.Helal olsun.in gönlünden bile 1 milyon lira kopmuş.Ailesinden karne hediyesi alıp da buraya aktaran öğrenciler bile var, ama az ama çok.Hiç sesi çıkmayanlar da var.Solcular.

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Bir sürü sol parti var.Devrim yapacaklarmış.Devrim yapana kadar tek kuruş çıkmıyor...Birçok sendika var.Üç de konfederasyon.Bunlardan tık yok.Çıkarın da elli kuruş verin be!Üyelerinizden birer maaş kesin...Otellerinizi, misafirhanelerinizi depremzedelere açın...I ıh. Tık yok.Siz ne işe yararsınız?Devrim yapmaya yararsınız, onu anladık da, başka ne işe yararsınız?Sizde elbette o büyük holding sahipleri kadar para yoktur.olarak bir lira verin be!

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Bana Yazarlar Sendikası'nı hatırlattılar.Böyle bir sendika kurulmuştu, biz de sevinmiştik.Üye olduk.Hiçbirimizin hiçbir kitabından tek kuruş alacağı için kılını kıpırdatmadı. Biz kazığı yedikçe seyretti.Bol bol rakı içiyorlardı toplanıp.Eleştirince de biz kötü kişi olduk.Benim haklarımı savunmayacaksa bu sendika ne işe yarayacaktı?Üye olmuş birkaç kişi kaldıysa otursun da beş dakika düşünsün: Bu ülkedene olacaktır, ne işe yarayacaktır?Yazarın emeğini sermayeye karşı korumak...Hadi canım sen de.