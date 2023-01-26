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ENGİN ARDIÇ
Gemi arslanları

Gemi arslanları

26.01.2023, Perşembe
Haber değeri yok ama haber diye yazıyorlar.
Bir özlem işte... Bir "keşke" beklentisi...
İttifaktan bol bir şey olmayan ülkemizde, HDP-EMEP-TİP-EHP-SMF-TÖP ittifakı var, biliyorsunuz.
Belki de bilmiyorsunuz.
İyi. Yakında, İnce-Sarıgül-Özdağ ittifakı geliyor, ona da bakarsınız. Yüzde 1'i geçecekleri tahmin ediliyor.
HDP'yi tanıyorsunuz, TİP'i de duymuşluğunuz vardır.
Peki EMEP nedir? Emek Partisi...
Peki EHP nedir? Emekçi Hareket Partisi...
Peki SMF nedir? Sosyalist Meclisler Platformu...
Peki TÖP nedir? Toplumsal Özgürlük Partisi...
"Yılbaşı Gecesi" filminde Neslişah'ın dediği gibi, biz bunu yaşıyor muyuz gerçekten?

***

HDP ayrı, ama ötekiler seçimden bir şeyler bekliyorlarmış.
Ama HDP'siz de yapamıyorlar.
HDP kendi adayını göstereceğini açıkladı ya (güvenmeyin, hiç belli olmaz) bunlar da görüşlerini belirtmişler.
"Sonrasında" bile Altılı Masa'dan gelebilecek diyalog ve teklife açıkmış bunlar...
Ne bekliyorlar acaba?
"Bizi destekleyin"den öte ne çıkabilir?
Ha, bir de Yeşiller ve Sol Gelecek var...
HDP yönetimi, kapatma kararı çıkarsa bunlardan yardım istiyor. Tek liste yapacaklarmış.
Kapatma olmazsa tabii HDP'yi destekleyecekmiş hepsi...
Uğurlu olsun.
Lakin, bunlara listesinde yer verirse HDP'ye pek koltuk kalmaz!

***

Geleneksel çatışma burada da kendini gösterdi: TİP seçime kendi parti logosuyla katılma eğilimindeymiş.
EMEP de HDP oylarının düşük olduğu illerde... Bir şeyler demiş ama pek anlayamadık.
HDP sıcak bakmıyormuş.
Yahu bunlar ne yapıyorlar?
Toplasan oyları yüzde 1'i ya bulur ya bulmaz...
Meclis'te adam bulundurmalarının da kendilerine bir yararı olmaz.
Örneğini Ufuk Uras olayında görmüştük, o da "kıyak emeklilik"ten başka bir yararını görmemişti...
Yahu bir de TKP-TKH-SP ve DH ittifakı olacaktı...
Onlar ne âlemdeler?

***

İsveç'te gözlenen rezillikle ilgili olarak kıyamet kopuyor.
Bu arslanlardan tık yok.
NATO'yla aramız soğudu, bu arslanlar bir şey demiyorlar.
Devlet Bahçeli "NATO'suz ölmeyiz" dedi, bu arslanlar duymuyorlar.
Bu arslanları ciddiye alan varsa benim adım da Napoleon Bonaparte.

***


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