Ayazağa'davarmış.Danışma hizmeti veriyor.Muhalefete!veİstanbul'a geldiklerinde (zaman zaman!)oturup konuşuyorlarmış.konuşmaları bunlar.Herhaldetartışması değil.da telefon edermiş.da telefon edermiş (inanmadık.) Oraya her gün gidermiş, okurmuş, yazarmış (ne yazıyor?), çalışırmış... Ne çalışıyor?Bütün bunlarde yapılamıyor mu?Evde geçirmiyormuş gününü...Kahveye de gitmiyor, yürüyüş de yapmıyor.

***

Başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı.Tatmin olmamış demek ki.Peki şimdi ne istiyor?ı koltuğa oturtacak, ipleri ele alacak, memleketi perde arkasından yönetecek.Nasıl bir doyumsuzluk bu?Padişah olmak istiyor desek haksızlık olur.olacak... Manevi lider...Yürütmenin yolu yordamı belli...Yönetmek istiyorsa niçin adaylığını koymuyor?Geçen sefer kazanamayacağını gördüğü için koymamıştı...Bu sefer ışık mı gördü?Öyleyse niçinağırlığını koymuyor?Hepdiye mi bekleyecektir?Onlar gelsinler... Onlar rica etsinler...Hatta yalvarsınlar...Çaresiz kalsınlar, ona gelsinler.O dadesin...İstemiyormuş ama memleketi kurtarmak için mecbur kalmış gibi yapsın...Böyle bir arzusu yokmuş ama...

***

Arzun yoksain yaptığını yaparsın.Ofis mofis açmazsın.Çekilirsin köşene, kimseyle halvet olmazsın.Karışmazsın olana bitene.Adını da kimse tartışma konusu yapmaz, yerli yersiz gündeme getirmez.Çok mu zor?İhtirasın aklının önüne geçtiyse zor tabii.O zaman da çıkarsın ortaya!Sütre gerisinde kalmazsın.Ne ballı börek bu yahu, kaybedersen kimse eleştiremeyecek, yoksun ki hesapça!..Hem adaysın hem değilsin.Bıktırdığının da farkında değilsin.