Hadi bakalım, yılbaşı tantanası bitti, herkes işine.Gözümüz aydın, kıyamet falan kopmadı.Ben bu yazıyı cumartesiden yazıyorum. Bu arada kıyamet koptuysa çok kötü madara olacağım.Ama okuyacak kimse kalmayacağı için, farketmeyecek!Kıyametin yakın olduğuna inananlar var. Herkes inanıyor aslında ama bunuolarak görenler,tabir edilen mezhebin üyeleri.İki bin yıl önce de Filistin'de öyle sanıyorlardı!Mesih gelecek, onları kurtaracaktı.İyilik güçleriyle kötülük güçleri arasındaki son ve kesin savaş, Kudüs yakınlarında Armageddon adında bir yerde cereyan edecekti. Har Megiddo...Bir dağın eteği. Neden orası da başka bir yer değil, kimse bilmiyor.Sonra, milattan sonra 1000 yılı dolaylarında bir beklenti içine girdiler, gene kopmadı.Her 10 Amerikalı'dan 4'ü şimdi ciddi ciddi kıyamet bekliyormuş.Hollywood filmlerinin ve dizilerinin de katkısıyla.Bugün, kıyametiisteyen çok tehlikeli Amerikan manyaklarıda vardır.Belkide çıkar o zaman.Çocuk ruhlu insanlar bunlar.Ne yapalım, dünyada ergen egemenliği, bizde de lumpen zagonu yürürlüktedir.

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Cebinde çok parası olan bazı manyaklar kendilerineyaptırıyorlarmış...Dünyanın öbür ucunda, Yeni Zelanda'da.Uzak ya, kıyamet kopacak da gelip onları orada bulamayacak herhalde!Malikanelerineyaptıranlar da var. Kıyamet koparsa oraya saklanıyorsun, su, yiyecek falan, idare ediyorsun...Hitler de öyle sanmıştı.Birtakım uyanıklar da aşırı zenginlerin bu sersemliğinden çok güzel paralar kazanıyorlar.Gene de, kaçak villa yaptırmaktan iyidir.Aptalca olsa bile, namuslu bir davranıştır.Sokağa atacak paran çoksayap, sevaba gir.Kıyamet gerçekten kopsa, sığınağında ne kadar dayanabileceksin? Kaç gün daha yaşayacaksın? Ne kazanmış olacaksın?Peki, bir nükleer savaş olsa?Dünya bulutlarla kaplanacak, yıllarca güneş görünmeyecek, hava aşırı soğuyacak... Kıtlık değil, açlık başgösterecek. Dünyada çok az insan kalacak. Mağara devrine geri dönülecek.Birçok coğrafya bölgesine de yıllarca ve yıllarca girilemeyecek...Sığınağından kafanı çıkarınca göreceğin dünya hoşuna gidecek mi?Arkamızdan "iyi ki vakitlice gitmişler" mi diyeceksin yoksa?

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Yılın başında pek neşeli bir yazı olmadı, kusura bakmayın ve de idare edin.