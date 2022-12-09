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ENGİN ARDIÇ
Cumhurbaşkanı adayı bıçaklandı!

Cumhurbaşkanı adayı bıçaklandı!

09.12.2022, Cuma
Yok yahu, Cem Uzan değil.
İnsan yaşadıkça her gün yeni bir şey öğreniyor: Örneğin bendeniz, Yenilik Partisi diye bir partimizin olduğunu dün öğrendim.
Başkanı bıçaklanınca.
Bunun elbette bir de başkanı olacaktı: Öztürk Yılmaz adında bir vatandaş.
Parti bir buçuk yaşında. "Türkiye'yi kökten değiştirecek bir yenilik hareketinin ilk adımlarını atıyoruz" iddiasıyla kurulmuş.
"Partimiz, ülkesi ve milleti için canını feda edeceklerin, cesur yüreklilerin ve yurtseverlik damarı şaha kalkmış vatanseverlerin partisidir" deniyor... "Sıradan bir görev ve misyon üstlenmeyecek, mevcut olağanüstü şartların gerektirdiği köklü ve dönüştürücü bir misyonu yerine getirecek" bir partiymiş.
Başkanı önceki gün bacağından bıçaklandı.
Nedeni bilinmiyor. Açıklama yapılmadı.
Alacak-verecek meselesi mi, karıkız davası mı?
Ama başkanın yaşı geçmiş, tam 52 yaşında. Evli barklı adam.
Otopark kavgası mı, ev sahibikiracı çekişmesi mi?
Bıçağı bacağından yediğine göre "hayati" bir tehlike de yok, hayati bir neden de. Öldürmek amacıyla saldırılmamış. Bir "uyarı" mesajı.
Peki neyin uyarısıdır bu? Niçin uyarıyorlar?
Yoksa "İktidara gelmek üzereydi, o yüzden saldırıya uğradı" derlerdi... Kimse bu kadar zırvalayamaz.
Yoksa zırvalar mı?
Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, "On üçüncü cumhurbaşkanı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" deniyor...
Waaoow!.. İşin rengi birdenbire değişti.
Yalnız parti başkanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanlığına da adaymış!
Doğu Perinçek kadar imza toplayabilirse olur tabii.

***

Aday bolluğu yaşıyoruz.
Celal Şengör ve İlber Ortaylı'ya bir de Öztürk Yılmaz eklendi.
Cem Uzan bile cumhurbaşkanı oluyor... "Olacağım" dedi.
Gazeteci beyler, daha başka arkadaşlarınız varsa onları da çıkarınız, şenlik olsun.
Bendeniz niçin Yılmaz Büyükerşen adının şimdiye kadar ortaya atılmadığına şaşıyorum.
Genellikle sıkışınca son anda akla gelir, ondan mı?
Yoksa atılmış mıydı?
Hani İlhan Kesici, Abdüllatif Şener falan atıldı da...
Altan Öymen ve Murat Karayalçın isimleri üzerinde hiçbir serserinin niçin spekülasyon yapmadığı da merak konusudur.
Acaba altılı masa bıçaklanmasından korktuğu için mi bir türlü Kemal Bey'in adaylığını açıklayamıyor?
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