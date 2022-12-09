Yok yahu,değil.İnsan yaşadıkça her gün yeni bir şey öğreniyor: Örneğin bendeniz, Yenilik Partisi diye bir partimizin olduğunu dün öğrendim.Başkanı bıçaklanınca.Bunun elbette bir de başkanı olacaktı:adında bir vatandaş.Parti bir buçuk yaşında.iddiasıyla kurulmuş.deniyor...bir partiymiş.Başkanı önceki gün bacağından bıçaklandı.Nedeni bilinmiyor. Açıklama yapılmadı.Alacak-verecek meselesi mi, karıkız davası mı?Ama başkanın yaşı geçmiş, tam 52 yaşında. Evli barklı adam.Otopark kavgası mı, ev sahibikiracı çekişmesi mi?Bıçağı bacağından yediğine görebir tehlike de yok, hayati bir neden de. Öldürmek amacıyla saldırılmamış. Birmesajı.Peki neyin uyarısıdır bu? Niçin uyarıyorlar?Yoksaderlerdi... Kimse bu kadar zırvalayamaz.Yoksa zırvalar mı?Parti genel merkezinden yapılan açıklamada,deniyor...Waaoow!.. İşin rengi birdenbire değişti.Yalnız parti başkanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanlığına da adaymış!kadar imza toplayabilirse olur tabii.

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Aday bolluğu yaşıyoruz.veya bir deeklendi.bile cumhurbaşkanı oluyor...dedi.Gazeteci beyler, daha başka arkadaşlarınız varsa onları da çıkarınız, şenlik olsun.Bendeniz niçinadının şimdiye kadarortaya atılmadığına şaşıyorum.Genellikle sıkışınca son anda akla gelir, ondan mı?Yoksa atılmış mıydı?Hanifalan atıldı da...veisimleri üzerinde hiçbirserserinin niçin spekülasyon yapmadığıda merak konusudur.Acaba altılı masa bıçaklanmasından korktuğu için mi bir türlüBey'in adaylığını açıklayamıyor?