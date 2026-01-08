İş insanı Kemal Çağlar Temel’e infaz emri suç örgütü liderinden!

ŞÜPHELİLERİN OLAYDAKİ ROLLERİ VE ÖRGÜTLENME YAPISI

Hazırlanan iddianamede, cinayetin, örgüt liderleri tarafından planlandığı, yöneticiler aracılığıyla emirlerin iletildiği ve tetikçi eliyle gerçekleştirildiği belirtildi. Sinan Memi'nin, çevresinde kendisini "Şebo Dayı ve Serhat Azat" olarak tanıttığı, 'Azatlar suç örgütü' mensubu olduğu Mercan Kondak ile birlikte hareket ederek olayı tasarlayan örgüt lideri konumunda olduğu ifade edildi. Boran Deniz'in ise çevresinde 'Osman Aslan' ismini kullandığı, Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi olayında Şahin Şimşek'i azmettirdiği, eylemin gerçekleşmesini sağladığı ve olayda dahli bulunan diğer şüphelileri bir araya getiren örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi. Mertcan Kondak'ın, Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, tetikçiyi ayarlayan kişi olduğu, cinayet sonrası silahlarla birlikte tetikçiyi güvenli eve taşıdığı ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğu belirtildi. Muharrem Gazi Dede'nin, azmettirici Boran Deniz'den aldığı emir doğrultusunda hareket ettiği, bu emirleri olayda dahli bulunan diğer şüphelilere ilettiği ve cinayete örgütsel katkı sunduğu ifade edildi. Şahin Şimşek'in, Boran Deniz'den aldığı talimatla Kemal Çağlar Temel'i silahla vurarak ölümüne sebebiyet veren tetikçi olduğu vurgulandı.