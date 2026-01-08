Yaşam

İş insanı Kemal Çağlar Temel'e infaz emri suç örgütü liderinden!

Geçtiğimiz yıl İstanbul Üsküdar'da Kemal Çağlar Temel, iş yerine geldiği sırada cerrahi maske takan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Temel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda infaz emrininin Azatlar Suç Örgütü elebaşı Serhat Azad'ın verdiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 10 Eylül 2024'te Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde işlenen cinayete ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. Kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada caddede bekleyen, cerrahi maske takan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sabah'ta yer alana habere göre, ağır yaralanan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin örgütlü bir yapı tarafından tasarlanarak işlendiği vurgulandı. Şüphelilerin hiyerarşik yapı içinde hareket ettiği, görev dağılımı yapıldığı ve kaçış sürecinin de organize edildiği belirtildi.

TALİMAT ÖRGÜT LİDERİNDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 12 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", 3 sanığın ise "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanmaları talep edildi. Örgüt yapısına ilişkin değerlendirmelere yer verilen iddianamede, sanıkların hiyerarşik yapı dahilinde hareket ettiği, amaç birliği bulunduğu, herkesin kendi görev sorumluluğu ve lider ile yöneticinin koordinesinde hareket ettiği, örgüt liderlerinin ekonomik ve fiziki güç elde ederek yasallaşma çabası içine girdikleri ifade edildi. "Osman Aslan" kod adını kullanan, gerçek kimliği Boran Deniz olan şüphelinin, yaşı küçük kişileri lüks yaşam, para ve silah vaadiyle örgütleyerek "Haşhaşiler" adı altında yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı tespit edildi.

Cinayetin, 'Serhat Azad' kod adlı Sinan Memi'nin de içinde olduğu yapılanma tarafından planlandığı, talimatı veren Boran Deniz'in tetikçi olarak Şahin Şimşek'i görevlendirdiği, maktulü tanıyan Muhammed Taha D.'nin ise yönlendirme yaptığı belirtildi. Olayın ardından şüphelilerin kaçış ve saklanma sürecinin örgüt tarafından organize edildiği, otelde kıyafet değiştirme ve silah saklama işlemlerine diğer şüphelilerin de dahil olduğu kaydedildi.

Cinayetin ardından kaçış ve saklanma sürecinin de örgüt tarafından planlandığı iddianamede yer aldı. Tetikçinin olay sonrası ticari taksiyle otele götürüldüğü, kıyafet değiştirdiği ve silahın burada saklandığı belirtildi. Örgüt üyelerinin birbirini zincirleme şekilde farklı noktalara taşıdığı ve güvenli bir adrese gizlendiği, Zeytinburnu'ndaki bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.

Örgüt içi görev dağılımı kapsamında güvenlik için Gürkan Bayır'ın, temel ihtiyaçlar için Mehmet Emir Düzyol'un, silah temini için Mertcan Kondak'ın, tüm operasyonun denetimi için ise Muharrem Gazi Dede'nin görevlendirildiği ifade edildi. Soruşturmada, şüphelilerin yakalandığını öğrenen Boran Deniz'in Kocaeli'ne kaçtığı, daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek korsan taksici ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı, Kırklareli'nde yakalandığı kaydedildi.

İddianameden, Deniz'in olayla ilgisinin olmadığını ifade etse de 'Şebo lakaplı Serhat Azad' Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu kaydedildi. Telefonlara yönelik incelemelerde, cinayet anına ait video içerikleri, şüphelilerin olaydan sonra soğukkanlı şekilde hayatlarına devam ettiklerine dair mesajlaşmalar, firar ve saklanma planlarının yer aldığı kayıtlar tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN OLAYDAKİ ROLLERİ VE ÖRGÜTLENME YAPISI
Hazırlanan iddianamede, cinayetin, örgüt liderleri tarafından planlandığı, yöneticiler aracılığıyla emirlerin iletildiği ve tetikçi eliyle gerçekleştirildiği belirtildi. Sinan Memi'nin, çevresinde kendisini "Şebo Dayı ve Serhat Azat" olarak tanıttığı, 'Azatlar suç örgütü' mensubu olduğu Mercan Kondak ile birlikte hareket ederek olayı tasarlayan örgüt lideri konumunda olduğu ifade edildi. Boran Deniz'in ise çevresinde 'Osman Aslan' ismini kullandığı, Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi olayında Şahin Şimşek'i azmettirdiği, eylemin gerçekleşmesini sağladığı ve olayda dahli bulunan diğer şüphelileri bir araya getiren örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi. Mertcan Kondak'ın, Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, tetikçiyi ayarlayan kişi olduğu, cinayet sonrası silahlarla birlikte tetikçiyi güvenli eve taşıdığı ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğu belirtildi. Muharrem Gazi Dede'nin, azmettirici Boran Deniz'den aldığı emir doğrultusunda hareket ettiği, bu emirleri olayda dahli bulunan diğer şüphelilere ilettiği ve cinayete örgütsel katkı sunduğu ifade edildi. Şahin Şimşek'in, Boran Deniz'den aldığı talimatla Kemal Çağlar Temel'i silahla vurarak ölümüne sebebiyet veren tetikçi olduğu vurgulandı.

