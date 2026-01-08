500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreç, hak sahiplerinin belirlenmesi aşamasına geçti. Bu kapsamda Bitlis ve Kars illeri için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.