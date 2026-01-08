500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis ve Kars için kura çekimleri bugün yapılacak. Bitlis'te 2 bin 363 konut için kura çekimi 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te, Kars'ta ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:17