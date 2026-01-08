Viral Galeri Viral Liste 500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis ve Kars için kura çekimleri bugün yapılacak. Bitlis'te 2 bin 363 konut için kura çekimi 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te, Kars'ta ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:17
500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreç, hak sahiplerinin belirlenmesi aşamasına geçti. Bu kapsamda Bitlis ve Kars illeri için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

BİTLİS'TE 2 BİN 363 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

TOKİ Bitlis kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'te yapılacak. Kura, Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve çekiliş TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bitlis genelinde yapılacak 2 bin 363 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı yayından takip edebilecek.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

KARS KURA ÇEKİMİ SAAT 14.30'DA

Kars'ta yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi ise bugün saat 14.30'da başlayacak. Çekiliş, Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kars kura çekimi de yine YouTube üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLA İZLENEBİLECEK

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor. Böylece hak sahipliği süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarılıyor.

Canlı izleme ekranları kura saatlerinde haberimize eklenecektir.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Bitlis ve Kars’ta! Kura saati belli oldu

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açılacak. Vatandaşlar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

📍TOKİ Resmi İnternet Sitesi

📍e-Devlet Kapısı

Bitlis ve Kars TOKİ kura sonuçları da çekilişin sona ermesinin ardından sistemlere yansıtılacak.

SON DAKİKA