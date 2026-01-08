Viral
Gram altın 6.300’ü geçti: Çeyrek 10 bin bandında! 8 Ocak yarım, tam, ons altın fiyatları…
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 8 Ocak sabah saatleri itibarıyla gram altın 6.351 TL'ye yükselirken, yeni çeyrek altın 10.359 TL'ye ulaştı. Ons altında düşüş sürerken iç piyasada fiyatlar yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte günün güncel altın fiyatları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:09