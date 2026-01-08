Viral Galeri Viral Liste Gram altın 6.300’ü geçti: Çeyrek 10 bin bandında! 8 Ocak yarım, tam, ons altın fiyatları…

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 8 Ocak sabah saatleri itibarıyla gram altın 6.351 TL'ye yükselirken, yeni çeyrek altın 10.359 TL'ye ulaştı. Ons altında düşüş sürerken iç piyasada fiyatlar yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte günün güncel altın fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:09
Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 8 Ocak itibarıyla gram ve çeyrek altındaki yükseliş devam ediyor. Gram altın 6.300'ü geçti, çeyrek ise 10 bin bandında! İşte birim birim altın fiyatları…

8 OCAK ALTIN FİYATLARI

ALTIN ALIŞ SATIŞ
22 AYAR 5.737,45 6.000,41

GRAM ALTIN 6.275,67 6.356,41
ALTIN GÜMÜŞ 53,54 57,83
YENİ ÇEYREK 10.281 10.367
ESKİ ÇEYREK 10.123 10.208
YENİ YARIM 20.562 20.733
ESKİ YARIM 20.183 20.334

YENİ TAM 41.022 41.334
ESKİ TAM 40.518 40.795
YENİ ATA 42.127 42.507
ESKİ ATA 42.127 42.475
