Gram altın 6.300’ü geçti: Çeyrek 10 bin bandında! 8 Ocak yarım, tam, ons altın fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 8 Ocak itibarıyla gram ve çeyrek altındaki yükseliş devam ediyor. Gram altın 6.300'ü geçti, çeyrek ise 10 bin bandında! İşte birim birim altın fiyatları…