2026 EKPSS tercih kılavuzu: Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri başladı
2026 EKPSS sonuçları ve kura yöntemiyle engelli kamu personeli yerleştirmesi için tercihler başladı. ÖSYM kılavuzunu yayımladı. Tercihler, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak alınacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:54