2026 EKPSS tercih kılavuzu: Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri başladı

2026 EKPSS sonuçları ve kura yöntemiyle engelli kamu personeli yerleştirmesi için tercihler başladı. ÖSYM kılavuzunu yayımladı. Tercihler, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak alınacak.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:54
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılmasına ilişkin tercih süreci resmen başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre işlemlerini 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

2026 EKPSS ile Kura Yerleştirme Süreci

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmalarını düzenleyen mevzuat uyarınca, EKPSS sonuçları ile kura usulü birlikte kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Süreç, ÖSYM tarafından yürütülüyor.

Tercihler ÖSYM AİS Üzerinden Yapılacak

8 Ocak 2026 saat 10.30'da başlayan tercih işlemleri, 19 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek. Tercihler, 2026 EKPSS ve Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kuralları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak. Tercih öncesinde kılavuzun dikkatle incelenmesi gerekiyor.

