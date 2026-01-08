2026 EKPSS tercih kılavuzu: Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri başladı

2026 EKPSS ile Kura Yerleştirme Süreci

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmalarını düzenleyen mevzuat uyarınca, EKPSS sonuçları ile kura usulü birlikte kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Süreç, ÖSYM tarafından yürütülüyor.