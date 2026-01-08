Viral
Kız öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdı! İzmir'deki skandala soruşturma
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli öğretmenin, kız öğrencileri ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:27