Aydın’da "hayır" adı altında domuz eti rezaleti! Sicili kabarık çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Aydın Valiliği "hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.