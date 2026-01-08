Aydın’da "hayır" adı altında domuz eti rezaleti! Sicili kabarık çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kasaplık yapan Coşkun Can'ın, babasının hayrına yaklaşık 500 kilo domuz etinden yapıldığı öne sürülen kavurmayı cemaate dağıttığı iddiası büyük tepkiye yol açtı. Aydın Valiliği tartışmalar üzerine açıklama yaparken, söz konusu iddianın 2015 yılına ait olduğunu, o döneme ilişkin herhangi bir ihbar ya da resmi başvuru bulunmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında, ancak 2016 yılında yapılan denetimlerde domuz eti tespit edildiği, bu nedenle Can hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı ifade edildi. Öte yandan 'domuz kasabı' olarak tanınan Can'ın suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:01