Aydın’da "hayır" adı altında domuz eti rezaleti! Sicili kabarık çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kasaplık yapan Coşkun Can'ın, babasının hayrına yaklaşık 500 kilo domuz etinden yapıldığı öne sürülen kavurmayı cemaate dağıttığı iddiası büyük tepkiye yol açtı. Aydın Valiliği tartışmalar üzerine açıklama yaparken, söz konusu iddianın 2015 yılına ait olduğunu, o döneme ilişkin herhangi bir ihbar ya da resmi başvuru bulunmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında, ancak 2016 yılında yapılan denetimlerde domuz eti tespit edildiği, bu nedenle Can hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı ifade edildi. Öte yandan 'domuz kasabı' olarak tanınan Can'ın suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:01
Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaya atılan bir iddia kamuoyunda büyük tepki topladı. İddiaya göre, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan kasap Can Coşkun'un 2015 yılında cuma namazı çıkışında babasının hayrına cemaate yaklaşık 500 kilo domuz etiyle hazırlandığı öne sürülen kavurmalı pilav dağıttığı ileri sürüldü.

"SEVAP MI İŞLEDİM GÜNAH MI?"
3 bini aşkın kişinin bu yemekten yediği iddia edilirken Can Coşkun'un bir görevliye yönelttiği "Sevap mı kazandım, günah mı işledim?" sorusuyla gündeme geldi.

Ancak önceki dönem Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, söz konusu iddiaların söylentiden ibaret olduğunu savunarak, Can Coşkun'un 2015'ten bu yana cezaevinde bulunduğunu, hayır faaliyeti gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve böyle bir olay yaşansaydı mutlaka duyulacağını iddia etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Aydın Valiliği "hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.

2016'DA DOMUZ ETİ SATIŞINDAN İŞLEM YAPILDI!
Açıklamanın devamında, C.C. isimli şahısla ilgili daha sonraki yıllarda yapılan işlemlere de değinildi. Valilik, 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda denetimler yapıldığını belirterek, "Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır." denildi.

Valilik açıklamasında son olarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğüne vurgu yapılarak, "Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

