08 Ocak 2026, Perşembe
2026 sosyal yardım ödemelerine zam! Yaşlı engelli aylıkları ve evde bakım yardımı... İşte o rakamlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaştı. Bu kapsamda, Göktaş, 'Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi.' dedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:02