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ENGİN ARDIÇ
Gülünç olmayın Ali Bey

Gülünç olmayın Ali Bey

28.11.2022, Pazartesi
Ali Babacan "Mart'ta baskın seçim" bekliyormuş...
Haziran'a üç ay kala bunun neresi baskın sayılıyorsa?
Bunu hep yapıyorlar, bıkmadılar.
Muhalefet saflarında "erken seçim olacak" iddiasını ortaya atmayan kimse kalmadı.
Birkaç yıldır çiğniyorlar bu sakızı...
Onlara amigo yazarlar da katılıyor.
Yazarlar "katılıyorlar" mı, yoksa önce onlar yumurtluyorlar da siyasiler bunlardan mı ilham alıyor, pek de belli değildir.
Çokbilmişler "şu tarihte erken seçim, bu tarihte erken seçim" deyip durdular ama hiçbirinin aklından da özür dilemek geçmiyor...
Ayıptır yahu, bu kadar da üst üste ve kör kör parmağım gözüne yanılma olmaz ki...
Bu iş, anketçi olduğunu iddia eden bazı soytarıların "yüzde 20 yanılma payıyla" sonuç çıkarmalarına benzedi.

***

Ali Bey, gülünç olmaktan vazgeçin.
Muhalefet seçimi kazanacakmış, sizi de ekonomiden sorumlu bakan yapacaklarmış, siz de IMF'den borç alıp memleketi kurtaracakmışsınız...
Bu yeterince gülünç.
Şimdi sorsam siz de Cem Uzan gibi "Cumhurbaşkanı olacağım!" dersiniz, gülünçlük duvarını aşarsınız.
Önce dua edin de manevi babanız Abdullah Gül aday gösterilsin...
Kaybedince ne yapacaksınız, kendinize de bir iş ayarlayın şimdiden.
İP kontenjanından Meclis'e girebilirseniz yatın kalkın dua edin, sesiniz çıkmasın.
O partiyi de kapatın gitsin, kalabalık ediyor.

***


HABER DEĞERİ OLMAYAN HABER
Vatan Partisi'nin kurultayı yapılmış.
(CHP'ninki yapılamıyor, Kılıçdaroğlu gayet demokratik bir şekilde yasakladı.)
Doğu Perinçek, partinin cumhurbaşkanı adayı olmuş.
Vallahi çok merak ediyordum, meraktan çatlıyordum, acaba kimi gösterecekler?
Perinçek "devrimci bir hükümet kuracaklarını" açıklamış.
Bankalardaki döviz hesaplarına da el koyacaklar!
Eh, bununla ne güzel oy alınır...
Oy çıkmıyorsa, iş kalır Kışlık Saray'ı basmaya.
Ama üzülmesinler, darbeden hemen sonra yapılan meclis seçimlerinde Bolşevikler azınlıkta kalmışlardı da Lenin meclisi kapatıvermişti... Sabah toplanan meclis öğleden sonra dağılmıştı...
Bugün de partiye genel başkan seçimi yapılacakmış kurultayda.
Vallahi çok merak ediyorum, kim kazanacak?

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