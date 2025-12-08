08 Aralık 2025, Pazartesi
Suriye'de Esad'ın devrilişinin 1'nci yılı! Şam sokaklarında coşku dolu kutlama
Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1'nci yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin 61 yıl süren iç savaş sürecinde binlerce Suriyeli, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken Şam sokaklarında ise büyük kutlamalar gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye halkına 14 yıl süren savaş sürecini ve ülkede 1 yıl içerisinde neler yaşandığını sordu.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:27