Suriye’de Esad’ın devrilişinin 1’nci yılı! Şam sokaklarında coşku dolu kutlama

"İNSANLAR DEVRİK ESAD DÖNEMİNDE YÜZLERİNİ GİZLİYORLARDI"

Tabii şu anda gösterdiğimiz görüntü içerisinde dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama önceden de yayın yapardık ya da kalabalık kitleleri gösterdiğimizde Suriyeliler yüzlerini gizlerlerdi. Ama şu anda yüzlerini gizlemiyorlar ve kameranın önüne gelip burada el sallıyorlar. Ve aynı zamanda buradan yine selam söylüyorlar. Röportaj yapma noktasında kendilerinin talebi üzerine yapıyoruz. Ama önceden rejim varken buradaki insanlar yüzlerini gizliyorlardı. Ve herhangi bir şekilde fotoğraf çekilmeye dahi izin vermiyorlardı. Çünkü korkuyorlardı. Kendileri Türkiye'de ya da bir başka ülkede olsalar da akrabaları buradaydı, kardeşleri buradaydı. Ve bu nedenle de fotoğraf çektirmeye dahi korkuyorlardı. Ama şimdi o korku geride kaldı. Ve insanlar burada kendi telefonlarıyla, kendi sosyal medyasında ya da bizim gibi yabancı basının olduğu noktalarda rahatlıkla röportaj dahi verebiliyorlar. Dünyaya mesajlarını iletebiliyorlar. Bu da oldukça önemli tabii ki. Bu aslına bakılırsa bir hayaldi."