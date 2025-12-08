08 Aralık 2025, Pazartesi

Suriye'de Esad'ın devrilişinin 1'nci yılı! Şam sokaklarında coşku dolu kutlama

Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1'nci yıl dönümünü kutluyor. Ülkenin 61 yıl süren iç savaş sürecinde binlerce Suriyeli, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken Şam sokaklarında ise büyük kutlamalar gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye halkına 14 yıl süren savaş sürecini ve ülkede 1 yıl içerisinde neler yaşandığını sordu.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:27
Suriye, 1963'ten bu yana Bass rejiminin baskıcı yönetiminden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor. Devrik Esad'ın geçtiğimiz yıl ülkeden kaçması ile devrilen rejim, Suriye halkının yeniden özgürlüğüne kapı açtı.

Suriye'nin başkenti Şam ve Emevi Meydanı'nda binlerce kişi, Esad'ın devrilmesinin 1'nci yılını ve Ahmed Şara yönetimindeki yeni devlet anlayışını "yeniden doğuş" olarak görerek ülke genelinde kutlamalar gerçekleştiriyor.

14 yıl süren savaşın izleri bölgede tüm hızıyla onarılmaya çalışılırken A Haber ekibi Şam sokaklarında vatandaşların sevincini yerinde görüntüleyerek mikrofon uzattı.

ESAD'SIZ SURİYE'NİN 1'NCİ YILI! ŞAM SOKAKLARINDA BÜYÜK KUTLAMA

"SURİYE HALKI BU SAATTE DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORDU"

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Suriye sokaklarındaki kutlamaları aktardı.

Suriye halkının söylediği şey şu: "Biz zorla askere gitmek istemiyoruz." Askerlikten kaçmak için değil elbette. Burada kardeşin kardeşi vurması anlamında, işte bu zorunluluğun kalkmasından dolayı artık rahat hissettiklerini ifade ediyorlar. Ve bunun dışında tabii ki dışarıda bu saatte bulunmaları da onlar için oldukça önemli. Çünkü bu saatte dışarıya çıkmak onlar için rüyalarında bile göremeyecekleri bir olaydı. Ki ekmek almaya bile gitmeye korkuyorlardı. Çünkü fırına gittiklerinde eğer rejimin askerleri gelirse zorla onları askere götürebiliyorlardı.

"İNSANLAR DEVRİK ESAD DÖNEMİNDE YÜZLERİNİ GİZLİYORLARDI"

Tabii şu anda gösterdiğimiz görüntü içerisinde dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama önceden de yayın yapardık ya da kalabalık kitleleri gösterdiğimizde Suriyeliler yüzlerini gizlerlerdi. Ama şu anda yüzlerini gizlemiyorlar ve kameranın önüne gelip burada el sallıyorlar. Ve aynı zamanda buradan yine selam söylüyorlar. Röportaj yapma noktasında kendilerinin talebi üzerine yapıyoruz. Ama önceden rejim varken buradaki insanlar yüzlerini gizliyorlardı. Ve herhangi bir şekilde fotoğraf çekilmeye dahi izin vermiyorlardı. Çünkü korkuyorlardı. Kendileri Türkiye'de ya da bir başka ülkede olsalar da akrabaları buradaydı, kardeşleri buradaydı. Ve bu nedenle de fotoğraf çektirmeye dahi korkuyorlardı. Ama şimdi o korku geride kaldı. Ve insanlar burada kendi telefonlarıyla, kendi sosyal medyasında ya da bizim gibi yabancı basının olduğu noktalarda rahatlıkla röportaj dahi verebiliyorlar. Dünyaya mesajlarını iletebiliyorlar. Bu da oldukça önemli tabii ki. Bu aslına bakılırsa bir hayaldi."

"SURİYE'DE ÇOK ZULÜM VARDI"


A Haber ekibi Suriyeli bir gence mikrofon uzatarak yaşadığı zorlu süreci sordu:

"Rejim yıkılmasaydı Suriye'ye gelemezdim. Ben zaten Türkiye'den geldim, İstanbul'dan geldim. Askere gitmesem ben buraya gelemem. 14 yaşında Türkiye'ye gittim. Şu an 28 yaşındayım. Ben buradan gittiğim zaman, çok zulüm vardı. Ben mesela, ben aslen İdlip'te, benim kimlik İdlip yazdığı için beni alıyorlar, hapishaneye atıyorlar. İdlip'li olduğun için Şam'da ne de Sednaya hapishanesine gönderebiliyorlar seni. Aynen. O sadece bir tanesi. Yok, çok var abi. O da sadece bir tanesi. Burası Şam'ın ortasında da var abi. Sadece o da. El-Mizzi siyasi var. Hapishane çok.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Şu an Suriye çok iyi. Güzel günler bekliyoruz. İnşallah yavaş yavaş. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz biz. Bizi aldılar. Ben zaten orada büyüdüm."

"OMUZLARININ TİTREDÜĞİNİ HİSSEDİYORUM"


A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur mikrofon uzattığı Suriyeli vatandaşın duygu dolu anlar yaşadığını belirterek şu ifadelerini kullandı:

"Şu anda duygularını anlatırken aslında omzuna tuttuğumda burada titrediğini hissediyorum. Çünkü burada gerçekten ifade etmek çok zor. Çünkü yaşanmışlık var. İşte o yaşanmışlığı unutamamak var. Unutmayınca da insan duygularını ifade ederken burada güçlük yaşıyor. Tabii biz de burada zaman zaman bulunduğumuz için burada yaşanılan o zorlu şartları da biliyoruz. Ve bu nedenle de buradaki insanları aslında çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki kimliğin ellerine geçtiğinde İdlip'li olduğum için bu bir bahane oluyor. Ve rejim tarafından hemen hapishaneye atılacağı korkusuyla, endişesiyle geçmiş bir hayat var burada. Bu nedenle de çocukluk var aslında. İşte o çocukluğu yaşarken de ailesiyle birlikte Türkiye'ye gittiğini ifade ediyor."

14 sene her şey kötü oldu. Gelecek yıllarda her şey daha güzel olacak inşallah. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den. Bize çok yardımcı oluyor. İleride inşallah her şey güzel olacak, biraz sabır."

"ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Suriyeli bir adam; yıllardır süren iç savaşın acı tablosunu ifade ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:

"Türkiye'ye 19 sene önce gittim. İstanbul'da yaşadım. Şimdi Suriye'ye vatanıma geldim. Esad burada çok kötülük yaptı. Allah Türkiye'den razı olsun siz bize kapınızı açtınız. Esad gitmesiyle tekrar Suriye'ye geldik ve çok mutluyuz. Dönüp geldiğimde Esad yoksa her şey güzel. İnşallah her şey daha da güzel olacak.

