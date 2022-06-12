Ekonomi deyince akla hangi sektörler geliyor? Tarım, sanayi, hizmet sektörleri.Türkiye'de bir desektörü var, okullarda okutulmaz.Bu, kumar gibibir sektördür.Enselenip içeri giren çoktur ama büyük paralar kazanan da hiç yabana atılmamalıdır.Türkiye'de tabii bir desektörüvar.Bunların içindededikleri üniversiteprofesörleri falan da var.sevdikleri için dolandırıcı kendiniolarak tanıtınca yelkenleri suya indiriyorlar...Hiçbir suç işlememiş olsalar bile polisten, savcıdan ve hâkimden çok korkuyorlar.Hani eskiden de birkorkusu vardı...Hiçbirinin aklına,diye sormakgelemiyor.diyemiyorlar.Çünkü karşılarında otorite(!) konuşuyor...Bu cehaletle ilgili değil, beyinsizlikle ilgili.

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Bir de internet kazığı çıktı.

Sitelere sahte ev fotoğrafları yüklüyorlar, tuzaklarına düşürdükleri kişiden ya depozito ya da düpedüz kiranın kendisini aldıktan sonra aradınsa bul...

Burada otorite saygısı değil "ucuzculuk" ve "açıkgözlülük" zaafı var.

Ucuza bulduk, aman kaçırmayalım...

Çünkü bir tek sen akıllısın.

Ezbere iş yapmayacaksın, önce gidip evi gezeceksin, ancak ondan sonra kaparo ya da ne verirsen vereceksin...

Bunlardan biri, dolandırıcı somut bir miktar da talep etmediği halde kendisi "gönlünden ne koparsa" göndermiş... Bir aylık kira bedeli...

İnsanın içinden "oh olsun" demek geliyor.

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YOLU DA VARMIŞ HARİTASI DA



Kemal Bey, "Türkiye'nin AB'ye üye olması gerektiğini" belirtmiş.

Bir de adama şunu bunu dersiniz... İşte plan, işte program...

Dokuz maddelik bir "yol haritası" açıklamış.

Önce vize serbestisi süreci hız kazanmalıymış!

"Yeşil mutabakat" öncelikli hedefimiz olmalıymış.

Blokajlar kaldırılacak, terörle mücadele yasası yumuşatılacak, kamuda şeffaflık sağlanacak, kişisel verilerin korunması kurulu tam bağımsız olacak, gümrük birliği modernize edilecek, mülteciler tutulmayacak, enerji güvenliği konusunda Yunanistan'ın güdümünden de çıkılacak!

Bunları yapınca AB'ye girdik bilin. Enflasyon falan hiç önemli değil. Kıbrıs da değil.

Kürt meselesini de Meclis'te komisyon kurarak çözüyordu...

Oy veren düşünsün.

Bir de, reklamını yapan zibidiler.