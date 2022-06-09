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ENGİN ARDIÇ
Kafalar karışık

Kafalar karışık

09.06.2022, Perşembe
Son zamanlarda değişik bir "eylem" biçimi ortaya çıktı: Üniversiteli gençler toplanıp hep birlikte İzmir Marşı'nı söylüyorlar.
Eh, biz de zamanında bir şeyler söylerdik ama daha ziyade "Gün doğdu hep uyandık, siperlere dayandık" şeklinde...
Gençlerin "milli hisleri galeyana gelmiş" falan değil.
Bunu Miçotakis'e değil Erdoğan'a karşı söylüyorlar.
Meğerse İzmir Marşı bir muhalefet marşıymış da haberimiz yokmuş.
Olmalıydı. İzmir'de belediye seçimlerinden önce de "Kemal Paşa'nın adını mücevher taşa yazmaktan" söz ediyorlardı.
(Bozuk Türkçe.) Çünkü İzmir herhalde Yunan ordusunun elindeydi!
AK Parti düşmandı ha?

***

İzmir Marşı'nın aslında "Kafkasya Marşı" olduğunu bilir misiniz?
Çoğunuz bilmezsiniz. Belki öğrenmek de istemezsiniz.
İzmir Marşı'nın cumhuriyetle de ilgisi yoktur, Cumhuriyet Halk Partisi'yle de, devrimlerle falan da.
Bestecisinin Kurt Striegler adında bir Alman olduğu söylenir. 1923 yılında.
Öte yandan, 1914 yılında İzzettin Hümayi Bey tarafından bestelendiği de söylenir.
Hem de, Bakü'ye giren "İslam ordusu" için bestelenmiş!
Kaptanzade Ali Rıza Bey de eser sahibinin kendisi olduğunu iddia edermiş.
Tartışmalıdır yani...
"Kafkasya dağlarında çiçekler açar..." Kafkasya'yı alamadık İzmir'i aldık, marşı da oraya çevirdik.
Kimisi de Erzurum Marşı diyor, çünkü bir de "Yayla Suyu" diye bir Erzurum "varyantı" var.
Yeni öğrendim, bir de "futbol versiyonu" varmış:
"Kalemizde Panter Ali var.
Defans desen çelikten duvar..." Hani Kılıçdaroğlu futboldan anlasa (Lefter'i Fenerbahçe'nin kalecisi sanıyordu) acaba bu versiyonundan mı etkilendi diyecektim...

***

Peki şimdi Atina Üniversitesi öğrencileri toplansalar da İzmir Marşı'nı söyleseler ne halt edeceksiniz?
Çünkü Yunanca bir İzmir Marşı da var:
"Emvatirio Smirnis"...
Seni askere almazlar... Çünkü senin dübüründe çatlak var...
Belki onlar da Miçotakis'i protesto ediyorlardır canım.
Kafalar iyice karışıyor, çünkü iki ayrı İzmir Marşı vardır.
Peki şimdi AK Parti gençleri de Hamidiye Marşı'nı mı söylesinler?
"Döşetti Hicaz'a demiryolları, kuruldu Hamidiye Alayları, hudutlara koştu on binlerce can, serdar-ı Hakan Abdülhamid Han"...
İsterseniz ortasını bulalım da İttihatçılar da mutlu olsunlar: Reşadiye Marşı.

***

Gençler, hepimizin ortak serveti "milli" eserleri partinizin propagandasına alet etmeyiniz.
Marşları bile bölerseniz, bir bakarsınız günün birinde vatanınız da bölünmüş.

***


OLDU SANA YEDİLİ MASA
"Ben cumhurbaşkanı adayıyım." Cem Uzan

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