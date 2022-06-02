Bir esas çocuk, bir esas kız ve dört de figürandan oluşangene toplanıp yemek yediler...Bamya çorbası (hiç duymamıştım), enginar, kuzu sarması, salata ve tatlı. Bu sefer kereviz yok.Amigolar haberciliği bilmiyorlar, salatanın ne salatası, tatlının ne tatlısı olduğunu yazmadılar. Haber eksik kaldı.Peki bunlar toplanıp da ne yaptılar?metnine imza atmışlar.Bu kaçıncıdır?Metinde bilmediğimiz hiçbir şey yok.Yahu Muharrem İnce bile nicedir beklenen anketindesöylüyor... Yenilik yapıyor...Bütün anketlerde yüzde 1, bilemedin yüzde 2, kendi yaptırdığı ankette yüzde 7'den fazla (ne kadar fazla?) Bu oran seçime kadar durduğu yerde arttıkça artar, yüzde 20'yi bile bulur vallahi.Baksanıza, İyi Parti bile şimdiden yüzde 18'e varmış da bu ay yüzde 20 olacakmış!

***

İşin acı ve eğlenceli tarafı,balonunu, Amerikan tabiriyle söylersekseçmenin artıkanladılar.Kendilerinden başka hiç kimsenin birderdi yok ve buna kimse oy vermez.falan gibida zaten anlamaz.Herhalde bugünkü demokrasi azınlıkçı ve katılımsız.Şu anda yok. Namaz kılanı içeri tıkıyorlar.İsveç ile Finlandiya'ya boyun eğen, Yunanistan karşısında yelkenleri suya indiren, Amerika'nın her dediğine eyvallah eden Ünal Çeviköz politikası!Hele Bayraktar'ı devreden çıkaralım, İHA ve SİHA'ları çöpe atalım, sanayii siz o zaman görün...Ama sınır ötesi operasyon gibi kaka şeyler yapmadan.

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Genelgeçer ve boş laflar etmekten başka bir şey ellerinden gelmiyor.

Ama iktidara "çantada keklik" gözüyle de bakıyorlar.

Yazarları onları sürekli uyarıyor:

Bununla seçimi kazanamazsınız!

Hiç aldırmıyorlar mı, yoksa anlıyorlar da herhangi bir politika üretemiyorlar mı?

Onlara "ayarı" bizzat kendi gizli müttefikleri Selahattin Demirtaş verdi:

"Voltranı oluşturamadınız" dedi.

Ama çok güvendikleri Z kuşağı voltran moltran bilmediği için bu laf da güme gitti.

"O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakofoni içinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söylememiş oluyorlar" dedi Demirtaş.

"Hiç mi utanmıyorsunuz?

Lütfen artık kendinize gelin" diye de ekledi.

Utanacaklar ama şimdi değil, seçim gecesi...

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KADER KURBANI

"İstanbul il başkanımız Silivri'de şu anda." Kemal Kılıçdaroğlu

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