Dört yüz milyon dolarlık altın kaybolmuş...FBI'ın kaçırdığı söyleniyormuş...Bunlar, Pittsburgh'un kuzeydoğusunda Dent's Run'da gömülü altınlar...İç savaştan kalma.Bir jeofizikçi sahada araştırma yaparken, yerin altında dokuz tonluk birsaptamış.FakatFinders Keepers hemen devreye girmiş.Şirketin kurucusu Dennis Parada ve oğlu Kem, bu altınların 1863'te Philadelphia'daki darphaneden sevkiyat sırasında kaybolduğu veya çalındığı söylenen altınlar olabileceği düşüncesiyle harekete geçmişler.Meğerse yıllardır bu altınları araştırırlarmış.FBI daha önce bu konuya eğilmişmiş amaşeklinde bir rapor vermiş.Şimdi baba oğul, FBI'ın altınları bulup üstüne yattığını iddia ediyorlarmış.Adalet Bakanlığı'nı mahkemeye vermişler.Çabaları nedeniyleistiyorlar.

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İlahi Dennis!Bakanlığa niçin dava açıyorsun? Altınları bulması için Sentenza'yla anlaşacaktın...Çünkü altınları Jackson ve arkadaşları çalıp Sad Hill mezarlığına gömdüler. Archie Stanton'un mezarına...Daha doğrusu üç kafadar: Jackson, Baker ve Stevens.Sentenza diğer ikisini öldürdü, Jackson'u arıyor.Jackson, orduda Bill Carson takma adıyla saklanıyor.İnanmıyorsan Tuco'ya sor... Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez...Kardeşi var, papaz...Cinayetten, banka soygunculuğundan, hileli bahis oynatmaktan, çok evlilikten aranan bir hayduttur.Fakat dikkat et, altınlar o mezarda değil, onun yanındaki isimsiz mezarda!Altınlara konabilmek için (dört torba dolusu) düello yapmak zorunda kalabilirsin, Blondie de Sentenza'yı temize havale edebilir.Sonra da sana iki torba bırakır, boynuna bir ip geçirir ve mezar taşı niyetine dikilmiş tahta haçın üstüne çıkarır.Uzaktan ateş edip ipi kesecek, seni kurtaracaktır, fakat ya eli titrerse?

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Hiç sarsmayın.Bu yazıyı İngilizce'ye tercüme edip ya da ettirip Dennis'in okumasını sağlayın.Amerikalı ya...Belki yutar!

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Konuyu da hafife almayın: "İyi, Kötü ve Çirkin"e kaynaklık eden kovboy romanının kitabını yıllar önce 5 dolara almıştım, şu anda karaborsa fiyatı 250 dolar.

Yatırım diye buna demeliler!

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HABER DEDİĞİN BÖYLE OLUR

"Altılı masa bu kez Davutoğlu'nun ev sahipliğinde kuruldu. Menüyü Gelecek Partisi'nin aşçıları hazırladı. Menüde bamya çorbası, enginar, kuzu sarması, salata ve tatlı yer aldı." (Muhalif bir gazeteden...)