Bir konunun suyu nasıl çıkarılır?

Başka bir kelime kullanmamak için "suyu" dedim.

İşte böyle: Canı sıkılan ortaya cumhurbaşkanı adayı atıyor...

Kimsenin ciddiye almayacağını biliyorlar, çünkü en başta kendileri de ciddiye almıyorlar.

Öyleyse bu saçmalığı niçin yapıyorlar?

Niçin "abesle iştigal" ediyorlar?

Arkadaşlarının reklamını yapmak için.

Ferhan Şensoy merhumun çok sevdiği "Çarşamba ağzıyla" soralım:

Olii olii de n'oolii?

Bilmem. Belki kendilerini de "önemli adam" sırasına sokmak istiyorlardır.

"Kingmaker!"...

İlber Ortaylı ismi bile ortaya atıldı.

Şimdi de bir emekli memur önermiş:

Cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener!

Ankara'da bir pastanede toplanıp karar kılmışlar.

"Kesin kazanır" fikrinde olanlar varmış...

Her kesimden oy alırmış...

Bakalım sıra ne zaman Bülent Ersoy'a gelecek?

Gelebilir, çünkü Zeki Müren'e gelmişti.

Ben oy vermem ama Cihangir sandıklarından tulum çıkarabilir.

O bir radikal...

***



ZIRVAYA DOYMAYANLARA

Ayasofya'nın kapısını kemirenler görülmüştü...

Herhalde sıtmaya, satlıcana ve mayasıla iyi geliyordu...

Şimdi de duvar kazıyanlar çıktı.

Duvardan sıva tozu toplayıp poşete dolduruyorlarmış. Sonra da içiyorlar herhalde.

Bakalım mozaiklerden taş toplayıp bir yerine sokanları ne zaman göreceğiz?

Basura iyi gelebilir.

***

Herifin biri uyuşturucu almak istemiş.

Metamfetamin.

Sosyal medya üzerinden satıcı bulmuş.

200 lira toka etmiş.

Fakat aldığı torbadan limon tuzu çıkmış.

İyi ya, çayına katarsın, limonata yaparsın, zeytinyağlı yaprak sarmasına, baklaya, enginara, bamyaya koyarsın...

Herif suç duyurusunda bulunmuş:

Dolandırıldım!

Şimdi hem onu içeri almışlar hem de satanı arıyorlarmış.

Bütün bunlar da 200 lira için ha...

Akıl akıl, gel torbaya takıl.