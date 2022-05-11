Nasıl da yiyorlar birbirlerini, nasıl...Seçim çantada keklik ya, pasta paylaşma kavgasına oturdular.Kemalciler, Ekremciler, Mansurcular...Ekrem bir anda tu kaka edildi.İhtirasları aklının önüne geçmişti.Oysa geçmişte bunun mükemmel bir örneği vardı: Cem Uzan.

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Bakalım Mansur sessiz ve derinden gidişini sürdürecek mi? (Bu Mansur'da ne marifet olduğunu da anlayabilmiş değiliz ha.)Kemal'eyavaş yavaş...Birnasıl da hepsini birden şapa oturturdu...

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Fakat bir şey açık seçik anlaşıldı artık:Güçlendirilmiş parlamenter sistem falan hikâyedir.Kim kazanırsa kazansın, bir şeye dönüleceği yoktur!Aylardır burada davul çalıyorum:diyecekler,diyecekler,diyecekler,diyecekler,diyecekler, 2028 seçimlerine gene aynıteraneyle girecekler.Bakalım o zaman Meral Hanım kimin yüzünde ne okur? Karınca duası mı, cevşen mi?Olağanüstü başkanlık yetkilerini kimse elinin tersiyle itemez.Tatlı gelecektir.Hangisi gelirse gelsin su koyuverecektir.İmamoğlu'nun zaten böyle yapacağından kuşku duyuyorlarmış...Sanki Kılıçdaroğlu farklı bir şey yapar da...Amigolar panikteler.Birbiri üstüneyazıları yazıyorlar:Bu muhalefetten iş çıkmayacağını anladılar.Altılı, sekizli, kırk sekizli, havagazı.Umutlar tükenmek, hayaller bir kere daha suya düşmek üzere.Ama ömürler geçiyor... Ama hep böyle oluyor...

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Burası Türkiye'dir: 1950 yılında da tastamam öyle olmuştu.Anayasa değişikliği, çift Meclis, ispat hakkı, nisbi temsil sistemi gibi taleplerle gelen Demokrat Parti, seçimi kazanır kazanmaz bütün vaatlerini yutmuş, İsmet Paşa'dan ne gördüyse aynen uygulamaya koyulmuştu.Ne oldu? CHP diktası gitti, yerine DP geldi.İnönü'nün çizdiği çerçevenin dışına çıkamayan DP gibi, bunlar da AK Parti'nin koyduğu kuralların dışına çıkamayacaklardır.Başkanlık sistemi sürecektir.İnanmayan kalkan ciğeri yesin, belki zihni açılır.