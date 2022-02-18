Şumuhabbetine çok gülüyorum.Anketlerde hep kararsızlar dağıtılıyor...Hiçbir seçimde kararsızlar eşit olarak dağılmazlar. İstatistik bilimine aykırıdır.Genellikle de iktidar partisinebir kere daha hatırlatmış olalımda sonra kimse ağlamasın.Gene bir OPTİMAR anketi...Bütün bu tantanalardan sonra...Yuvarlak masa, sivri masa, düzgün masa, yamuk masa teranelerinden sonra...CHP'nin oyu 26.7...Bütün bu kavga gürültü iki puan içinmiş!İyi Parti yüzde 10.9... Yerinde sayıyor.HDP yüzde 9.7... O da yerinde sayıyor.Öyleyse biz o kerevizi niçin yedik?

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Küçük partilerin durumu çok acıklı.Memleket Partisi (yani Muharrem) yüzde 0.8... Daha da düşmüş, şahtı şahbaz olmuş.Mustafa Sarıgül bir adım önde, yüzde 1.1... Bu da Tiktok sayesinde herhalde.Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7... Osmanlı aşısı tutmamış.Vatan Partisi, pardon, Doğu Perinçek Partisi yüzde 0.1... Ama aday olacak!

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Gelelim masanın kereviz ortaklarına:Deva Partisi yani Ali Babacan- Abdullah Gül ortaklığı, yüzde 1.3... Vah vah...Gelecek Partisi yani Ahmet Davutoğlu yüzde 0.5... Vah vah ki vah vah...Saadet Partisi yani Temel Karamollaoğlu yüzde 0.7...O kadarsonra elindeki yüzde 3'ü bile koruyamıyor.Ama bu adamlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'legirdiler, sanki siyasette herhangi bir ağırlıkları varmış gibi burunları kalktı, yanlarına yaklaşılmıyor...Bu başarıda tabii reklamlarını yapan bazı puşt gazetecilerin de payı vardır.

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şeklinde yaygarası edilen kararsızlar çıka çıka yüzde 6.5 çıkmış!Demek ki hızla karar veriyorlar artık...Peki bu gelişme ittifaklara nasıl yansımış?İktidar yüzde 46.7...Muhalefet yüzde 38.2...Koya koya bir yüzde 5 daha topla da koy ufak muhaliflerden.Ama iktidara da bir o kadar koyacaksın hani şu meşhur kararsızlardan.diyenler yüzde 8.1 çıkmış...Bunların da büyük çoğunluğu utangaç AK Parti seçmenidir. Seçim kulübesinde kimse onlara bir şey sormayacak, zarfa koydukları pusulayı kimse görmeyecektir.Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanır.Ötekilerden çok daha yakın.Ötekilerin daha adayı bile yok üstelik.Öyleyse kim kimi kandırıyor, havanda niçin su dövülüyor?Spor olsun için.