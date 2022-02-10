Ufak çapta birçıkacağı belliydi.demiştik, denediler.Sonra hemendediler, çark ettiler.Adaylığının tartışma konusu edilmesi meğerse Erdoğan'a yararmış!Muhalif yazarlardiye uyarmayı görev biliyorlar.Bu arada olan Kemal Bey'e oluyor ama onun derisi kalındır, aldırmıyor.Bir gündiyor, hattadiyor,diye açarak kendiadaylığını da fiştekliyor (demiş olan dakendisiydi!)...Gülmeniz geçtiyse devam edelim.İki gün sonra zırt diye dönüyor,deyiveriyor.Anayasa engelmiş. İki gün önce engel değildi.Bir dediye açık kapı bırakıyor.Pişkinliğini bilmesekdiyeceğiz...Ona yazık olmaz.Kemal Bey her şey olur da rezil olmaz.Bir insanın madara olması için önce madara olduğunu kabullenmesi gerekir.Öbür türlü, kellim kellim layenfa...Buna da politika diyorlar bu ülkede.

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Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen bazıbu vesileyle yeniden piyasaya çıktı.Bunlardan biri,Ahmet Necdet Sezer.İkincisi,namıyla maruf Kanadoğlu.CHP, tarihten silinmiş şahsiyetlerden medet umacak kadar çaresiz...Ama zorlayacaklar.Bu arada belki Atatürk'ün ve İnönü'nünseçilmiş olduğunu da hatırlarlar.Bizce CHP için şimdi en uygun iki aday var:Biri, Sezer.Öteki, Şero.Yüzde 20 oy garantidir.Gerisi Allah kerim...

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Bunlara atılacak en güzel madik, Anayasa'nın o maddesinin değiştirilmesi, adaylara "sonsuz" imkân tanınmasıdır!

Erdoğan 2023'te de aday olsun, 2028'de de, hatta 2033'te de.

Ömrü yeten hep olsun.

Kemal Bey de olsun.

Doğu Perinçek bile olsun.

Ki, Muharrem İnce "Girmiş girmiş yenilmiş, girmiş girmiş yenilmiş" hesabını şaşırsın, başı dönsün.

Eğleniriz, fena mı?

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YÜRRRÜÜÜ

"15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." Kemal Kılıçdaroğlu