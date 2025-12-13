Viral
Şaşkına çeviren anlar! İndirim çılgınlığı uyku kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi
İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası şaşkına çeviren görüntülere sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen battaniye ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekledi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:54