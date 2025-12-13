Viral Galeri Viral Liste Şaşkına çeviren anlar! İndirim çılgınlığı uyku kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

Şaşkına çeviren anlar! İndirim çılgınlığı uyku kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası şaşkına çeviren görüntülere sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen battaniye ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:54
Şaşkına çeviren görüntüler! İndirim uykuyu kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Şaşkına çeviren görüntüler! İndirim uykuyu kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.
Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü.

Şaşkına çeviren görüntüler! İndirim uykuyu kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şaşkına çeviren görüntüler! İndirim uykuyu kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Şaşkına çeviren görüntüler! İndirim uykuyu kaçırdı: Kamp sandalyesini alan kuyruğa girdi
