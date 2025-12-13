Viral Galeri Viral Liste Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Voleybolda ezeli rekabet bu kez parkede yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi büyük ilgi geriyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 19:12
Sultanlar Ligi'nde kritik haftalara girilirken Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek İstanbul derbisi haftanın en çok merak edilen karşılaşmalardan biri oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli mücadelede iki ekip de hem puan hem de moral kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

⏱️GALATASARAY-BEŞİKTAŞ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş parkede kozlarını paylaşacak. İstanbul derbisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadelede ilk servis saat 19.00'da atılacak.

📺GALATASARAY-BEŞİKTAŞ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından şifresiz şekilde takip edilebilecek.

🏐TAKIMLARIN LİGDEKİ SON DURUMU

Sarı-kırmızılılar, sezonun geride kalan bölümünde 10 maça çıkarken 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

