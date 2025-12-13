Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nde kritik haftalara girilirken Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek İstanbul derbisi haftanın en çok merak edilen karşılaşmalardan biri oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli mücadelede iki ekip de hem puan hem de moral kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.