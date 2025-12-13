Viral Galeri Viral Liste CHP’de "aklanın" çağrısına ihraç! 30 eski ilçe başkanı disipline sevk edildi

CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken bu seferde kıyım krizi patlak verdi. İstanbul'da 'arınma' bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanından Özgür Erdem, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Öte yandan eski ilçe başkanlarının imzaladığı bildiride, 'Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki taşlar ayıklanmalıdır.' ifadelerine yer verilmişti.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:43
CHP'de parti yönetimini eleştiren ve arınma çağrısı yapan siyasilere yönelik kıyımlar sürüyor.

İstanbul'da "arınma" bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanından Özgür Erdem, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Erdem'e disiplin sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

Sayın Özgür Erdem 'CHP kirli ilişkilerin, trollerin, şaibeli yapıların sığınağı değildir. Değerlerimizi savunmak için ses yükselten 30 yürekli ilçe başkanını kutluyorum' denilen sosyal medya paylaşımı altında bulunan imzalarınızla ilgili olarak, İl Yönetim Kurulumuzun 09.12.2025 tarihli toplantısında oybirliğiyle alınan 74 sayılı karar gereği Tüzüğümüzün 68/1-b-d maddesine istinaden Tedbirli olarak Kesin İhraç Cezası talebi ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildiniz.
Konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmek üzere İl Disiplin Kurulumuzca davet edileceksiniz.

Edinilen bilgilere göre, bildiriyi imzalayan diğer ilçe başkanları hakkında da benzer işlemler başlatıldı.

Zeynel Kızılkaya, Mehmet Ali Yüksel, Doğan Tekel, Deniz Bakır ve Bülent Ütebay gibi isimlerin de disipline verilmesi, parti örgütünde tepkiyle karşılandı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve İl Sekreteri Soner Özimer imzasıyla söz konusu eski ilçe başkanlarına gönderilen tebligatla, "Bildiride imzası bulunduğundan dolayı kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildikleri" belirtildi.

"PARTİMİZ HİÇBİR DÖNEMİNDE OLMADIĞI KADAR ŞAİBE İLE KARŞI KARŞIYADIR"

30 eski CHP ilçe başkanının kaleme alıp imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır!

