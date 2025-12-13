CHP’de "aklanın" çağrısına ihraç! 30 eski ilçe başkanı disipline sevk edildi

"PARTİMİZ HİÇBİR DÖNEMİNDE OLMADIĞI KADAR ŞAİBE İLE KARŞI KARŞIYADIR"

30 eski CHP ilçe başkanının kaleme alıp imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır!