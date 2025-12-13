CHP’de "aklanın" çağrısına ihraç! 30 eski ilçe başkanı disipline sevk edildi
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken bu seferde kıyım krizi patlak verdi. İstanbul'da 'arınma' bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanından Özgür Erdem, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Öte yandan eski ilçe başkanlarının imzaladığı bildiride, 'Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki taşlar ayıklanmalıdır.' ifadelerine yer verilmişti.
Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:43