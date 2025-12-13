Viral
9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık
Masa başında geçen saatler hastalık riskini artırıyor. Uzun süre oturmak, düzenli aralıklarla mola vermeden çalışmak kalp ve kemik sağlığını etkiliyor. Uzman isim, iş rutininizi bozmadan sağlığınızı korumanın yollarını anlattı. İşte sağlıklı bir yaşam için 4 altın alışkanlık...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:46