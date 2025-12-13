9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık

Modern çalışma hayatı üretkenliği artırırken, uzun süreli oturma ve yoğun stres kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Kalp ve göğüs cerrahı Dr. Jeremy London, masa başı çalışanlar için iş gününü daha sağlıklı kılacak pratik önerileriyle dikkat çekiyor. Çözüm, radikal değişikliklerde değil, küçük ama tutarlı mikro alışkanlıklarda gizli.