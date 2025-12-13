Viral Galeri Viral Liste 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık

Masa başında geçen saatler hastalık riskini artırıyor. Uzun süre oturmak, düzenli aralıklarla mola vermeden çalışmak kalp ve kemik sağlığını etkiliyor. Uzman isim, iş rutininizi bozmadan sağlığınızı korumanın yollarını anlattı. İşte sağlıklı bir yaşam için 4 altın alışkanlık...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:46
Modern çalışma hayatı üretkenliği artırırken, uzun süreli oturma ve yoğun stres kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Kalp ve göğüs cerrahı Dr. Jeremy London, masa başı çalışanlar için iş gününü daha sağlıklı kılacak pratik önerileriyle dikkat çekiyor. Çözüm, radikal değişikliklerde değil, küçük ama tutarlı mikro alışkanlıklarda gizli.

SESSİZ BİR RİSK: "OTURMA HASTALIĞI"

Uzun süre kesintisiz oturmanın, gün sonunda yapılan egzersizden bağımsız olarak sağlık risklerini artırabildiği belirtiliyor. Dr. London, Annals of Medicine'de yayımlanan çalışmalara atıfla; saatlerce oturmanın tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları ve erken ölüm riskini yükseltebildiğini vurguluyor. Bu tablo literatürde "oturma hastalığı" olarak tanımlanıyor.

Her 30-60 dakikada bir ayağa kalkmak, kısa yürüyüşler yapmak ya da basit esneme hareketleri uygulamak dolaşımı artırıyor. Stres hormonu kortizolün düşmesine yardımcı oluyor.

OFİSTE HAREKETİ ARTIRMAK ÖNEMLİ

Gün içine serpiştirilen kısa hareket molaları, kalp ve kemik sağlığını desteklerken zihinsel berraklığı da güçlendiriyor. 30-60 dakikada bir ayağa kalkmak, on tekrarlık çömelme gibi basit egzersizler bile fark yaratabiliyor.

BESLENMEDE EN BÜYÜK TUZAK İŞLENMİŞ GIDALAR

Yoğun iş temposu, hazır ve işlenmiş gıdalara yönelmeyi kolaylaştırıyor. Dr. London'a göre haftada 1-2 gün yemek hazırlamak, ofis kantinleri ve paket servislerin yüksek tuz/şeker içeren menülerine bağımlılığı azaltıyor. Bu planlama, uzun vadede metabolik dengeyi ve kalp sağlığını korumaya katkı sağlıyor.

