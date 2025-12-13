Viral Galeri Viral Liste Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ne zaman tamamlanacağı aralık ayının gelmesiyle birlikte daha fazla merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için maç takvimini netleştirdi. Buna göre devre arası tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihler de kesinlik kazandı.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:35
Trendyol Süper Lig'de fikstürün yoğunlaştığı haftalara girilirken takımların ne zaman ara vereceği futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon planlaması doğrultusunda ligin ilk bölümünün tamamlanacağı tarih ve devre arası sürecinin çerçevesi belli oldu.

Süper Lig İlk Yarı Ne Zaman Bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaştığı takvime göre, Süper Lig'de sezonun ilk bölümü aralık ayının üçüncü haftasında tamamlanacak.

19–22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından liglere ara verilecek ve takımlar devre arası sürecine girecek.

Süper Lig Ne Zaman Bitecek?

Trendyol Süper Lig 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başladı. Ligin ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

