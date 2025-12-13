Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?

Trendyol Süper Lig'de fikstürün yoğunlaştığı haftalara girilirken takımların ne zaman ara vereceği futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon planlaması doğrultusunda ligin ilk bölümünün tamamlanacağı tarih ve devre arası sürecinin çerçevesi belli oldu.