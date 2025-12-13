Viral
Galeri
Viral Liste
Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ne zaman tamamlanacağı aralık ayının gelmesiyle birlikte daha fazla merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için maç takvimini netleştirdi. Buna göre devre arası tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihler de kesinlik kazandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:35