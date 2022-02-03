Önce şaka sandım... Ya da en azından...Öyle ya, çamur atmak için ellerinden geleni de yapıyorlar gelmeyeni de. Uydurmuş olabilirlerdi.kurulmuş....Ama öyle bir parti var zaten altı yıldır.Yok, buolacakmış.Osmanlı Ocakları kuruyor.Anlaşılan memlekette parti darlığı çekiliyor, Osmanlılar kime oy vereceklerini bilemiyorlar.Ama Yeniden Refah Partisi bile var... Orada Şehzade Abdülhamid Osmanoğlu Efendi var.Peki şimdi Osmanlı bunlardan hangisine oy verecek?Tabii ki AK Parti'ye canım!Öyleyse bu güldürü niçin?Bu yeni partigeliştirecekmiş...olacakmış...İsmet Paşa'nın dediği gibi, hiçbir şey anlamadım!Osmanlı değerleri TC değerleriyle nasıl bağdaşabiliyor?Oğlum siz padişahçı mısınız değil misiniz?Yoksa Önder Aksakal'ıngibimi kuruyorsunuz?olacaklarmış.Herhalde bütün Kemalistler oylarını size yağdırırlar bu durumda.Peki nelerdir çözüm odaklı projeleriniz?Geriye adım atsanız cumhuriyete uymaz, ileriye adım atsanız Osmanlı'ya uymaz.İmparatorluk mu kuracaksınız?Siz Osmanlı'nın hangi dönemineediyorsunuz, Fatih öncesi beylik dönemine mi, imparatorluğa mı, yoksa Tanzimatçı mısınız?Tahta hanginiz geçecek?Açık konuşalım: Ortada ne proje var, ne decesaret...

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Ya da daha açık konuşalım:

"Enayiliğin lüzumu yok... Bak, millet yüzde 1 oyuyla boyuna posuna bakmadan ittifak hesaplarına giriyor da görüşme masasında yer bile beğenmiyor... Adamın işi garanti... Öyle ya da böyle bir koltuk kapacak... Biz de uyanık davranalım, Tayyip Erdoğan'la pazarlığa oturur hiç olmazsa genel başkanımıza bir milletvekilliği bağlarız!"

Keşke bu işler Kuruluş Osman dizisi çekmek kadar kolay olsaydı.

Siz şimdi en iyisi kendinize ok atan bir kız bulun.

Serenay Sarıkaya olabilir.

Olmadı, Şeyma Subaşı var.

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GERİDEN SHAKESPEARE



"I am OK."

Ekrem İmamoğlu